Схрон с боеприпасами обнаружили по маршруту следования кортежа Токаева в Казахстане

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 22 0

В тайнике находилось стрелковое оружие.

Схрон с боеприпасами обнаружили по маршруту следования кортежа Токаева в Казахстане

Фото: www.globallookpress.com / Joel Goodman

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Схрон стрелкового оружия обнаружили по маршруту следования кортежа президента Казахстана Касыма-Жомарта Токаева в Туркестанской области страны. Об этом сообщили в МВД республики.

«При проверке маршрута следования кортежа главы государства <…> сотрудниками МВД, КНБ совместно с СГО обнаружен схрон стрелкового оружия. По данному факту возбуждено уголовное дело», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Отмечается, что полиция проводит комплекс оперативно-розыскных и следственных мероприятий для установления и задержания подозреваемых лиц.

В апреле 2022 года в Казахстане задержали агента иностранной разведки, готовившего покушение на президента Токаева. Одновременно подозреваемый отрабатывал задания по продвижению антироссийской пропаганды в Казахстане — публиковал в социальных сетях материалы, формирующие русофобию среди пользователей страны.

Агентом планировалось совершение террористических актов в отношении сотрудников специальных и правоохранительных органов. У подозреваемого были обнаружены снайперская винтовка, наркотики и крупная сумма. Задержанный сознался, что ввез в страну замаскированное оружие и действовал «в интересах иностранного государства».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что спецслужбы Казахстана арестовали подозреваемого в подготовке теракта в местах массового скопления людей.

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