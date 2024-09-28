Схрон с боеприпасами обнаружили по маршруту следования кортежа Токаева в Казахстане

Схрон стрелкового оружия обнаружили по маршруту следования кортежа президента Казахстана Касыма-Жомарта Токаева в Туркестанской области страны. Об этом сообщили в МВД республики.

«При проверке маршрута следования кортежа главы государства <…> сотрудниками МВД, КНБ совместно с СГО обнаружен схрон стрелкового оружия. По данному факту возбуждено уголовное дело», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Отмечается, что полиция проводит комплекс оперативно-розыскных и следственных мероприятий для установления и задержания подозреваемых лиц.

В апреле 2022 года в Казахстане задержали агента иностранной разведки, готовившего покушение на президента Токаева. Одновременно подозреваемый отрабатывал задания по продвижению антироссийской пропаганды в Казахстане — публиковал в социальных сетях материалы, формирующие русофобию среди пользователей страны.

Агентом планировалось совершение террористических актов в отношении сотрудников специальных и правоохранительных органов. У подозреваемого были обнаружены снайперская винтовка, наркотики и крупная сумма. Задержанный сознался, что ввез в страну замаскированное оружие и действовал «в интересах иностранного государства».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что спецслужбы Казахстана арестовали подозреваемого в подготовке теракта в местах массового скопления людей.