Названо средство ставшее вероятной причиной отравления семьи в Красноярском крае

Эксперты строят предположения, почему его использование привело к столь печальным последствиям.

Вот уже вторую неделю в центре внимания всей страны — трагедия в поселке Красная Сопка Красноярского края, где четверо детей погибли от отравления неизвестным веществом. Под подозрением — пельмени, которые ела семья, и дихлофос, которым обработали дом накануне трагедии. И в том, и в другом случае кто-то должен был нарушить правила, чтобы продукция могла нанести непоправимый ущерб.

Сейчас идут самые подробные исследования, назначены экспертизы, но однозначных улик нет. Жители самого поселка обвинения в адрес и пельменей, и дихлофоса отвергают — там все их покупают в одном магазине. В случае чего отравились бы все, но ни у кого не было никаких жалоб.

Вполне может быть, что яд поступил в организм из какого-то еще не определенного следствием источника. Здесь на память приходит история с другим странным отравлением в том же Красноярском крае в 2021 году. Двое детей тогда скончались после того как съели суши и роллы на ужин. Следователи ничего не нашли и лишь спустя три года выяснилась истинная причина — дети играли в саду рядом с ядовитым растением — купеной душистой — и, не помыв руки, поели. Так растительный яд попал в организм. Может ли быть и в Красной Сопке какая-то неочевидная версия? Расследование корреспондента «Известий» Игоря Капорикова.

Их было шестеро: папа, мама, сын и три дочки. Осталось двое.

Старших — не стало уже в больнице. Что погубило детей — загадка, которую сегодня не в силах разгадать даже опытные следователи.

Трагедия произошла 20 сентября. После семейного ужина Виноградовы легли спать, а утром всем стало плохо. Симптомы как под копирку: рвота, головные боли, давление…

К полудню состояние детей и самих родителей становилось все хуже и хуже. Поэтому они решили обратиться за медицинской помощью. Всех привезли сюда в отделение больницы.

Сначала самую маленькую на руках в палату поселковой больницы принес отец. Всех остальных на своей машине — привезла тетя.

«Девочки сами сели в машину. Качались, но сами сели в машину. Я их — в больницу», — рассказывает сестра пострадавшего Ирина Ломакина.

Врачи несколько дней боролись за жизнь еще за одного пациента — женщина на девятом месяце беременности. Ребенка удалось сохранить.

«Каждый воспринял как свою трагедию. Это правда. Все сочувствуют, все соболезнуют», — рассказывает местная жительница.

«Семья была положительная, замечаний от классных руководителей, от администрации не было… Для нашего коллектива, для всех педагогов… они сожалеют», — говорит Полина Евсеенко, исполняющая обязанности директора МБОУ «Крутоярская СОШ».

Что же все-таки погубило семью, следователи отрабатывают сразу несколько версий. Некачественные продукты — первые в списке.

Накануне, в местном магазине Виктория купила пельмени и курицу — на ужин.

«Может действительно какая-то одна пельмешка эта была с ядом в замороженном виде», — говорит сосед Виноградовых Алексей.

Тогда бы были еще жертвы, уверены продавщица. Пельмени и курицу в этом магазине берет вся деревня.

«Конечно… Был бы тогда, извините меня, не единичный случай. Полдеревни было бы уже отравлено», — рассказывает продавщица Людмила.

Полуфабрикаты изъяли, но никаких опасных веществ в них не обнаружили. Зато в холодильнике Виноградовых следователи нашли пестициды, химические удобрения, а на одной из полок рядом с приправами — крысиный яд.

«Крыс-то много! А что она его дома что ли хранила? У нас даже… За 40 лет первый раз такой случай…» — говорит местная жительница Татьяна Офицерова.

В беседе со следователями, родители признались — готовили ужин дети. Отсюда появилась версия, что вместо приправы ребята могли случайно насыпать в блюдо опасные химикаты.

Параллельно следователи отрабатывают еще одну версию. Причиной отравления и гибели могли стать вот эти два цветных баллончика: средства от тараканов, клопов и муравьев.

Как выяснилось на допросе, родители часто использовали химию для того, чтобы обработать дом от насекомых. И после этого плохо проветривали. То же произошло и накануне отравления.

После обработки дети были на улице. Только через два часа зашли в дом. Его площадь около 60 квадратов. Для травли мух хватило бы несколько нажатий на баллон, но отец по словам следователей использовал два полностью.

Название аэрозоля — «Варан», производится в соседнем Новосибирске. Предприятию больше тридцати лет и с подобным они сталкиваются впервые. Уверены, их средство не могло стать причиной отправления. С оговоркой — при правильном использовании.

На банке расписано даже, как действовать в случае отравления, но инструкцию смотрят единицы. Средство популярное, даже после трагедии его легко можно купить в любом магазине. Это непрофессиональный дихлофос, а аэрозольный пестицид в низкой концентрации.

«Компоненты инсектицидного средства были обнаружены на телах погибших и на шерсти погибшего котенка, труп которого мы изъяли на свалке. Эксперты установили, что эти инсектициды, а точнее вещества, входящий в их состав, обладают кардио-токсическим действием, паралитическим действием и вызывают расстройство желудочно-кишечного тракта», — комментирует руководитель управления криминалистики Главного следственного управления Следственного комитета РФ по Красноярскому краю и Республики Хакасия, полковник юстиции Артем Кротов.

Возможно, маленькие дети не перенесли интоксикации. Им хватило небольшой дозы токсичных веществ. Дихлофос, утверждают наркологи, это яд, вредящий человеку в любом количестве.

«Там накопительный эффект. Мы видим нарастание симптомов — падение давления, угнетение дыхания. Ты можешь вечером лечь, а утром ты проснешься с симптомами и они будут нарастать», — говорит Василий Шуров, врач-токсиколог.

Флаконы с аэрозолями, парами которого могла отравиться многодетная семья, криминалисты уже изъяли. Назначена химическая экспертиза. Местные эту версию не поддерживают.

Самое страшное — еще впереди, уже в понедельник родители похоронят своих детей. Им было шесть, девять, 12 и 13 лет.