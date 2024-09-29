Правительство РФ одобрило проект федерального бюджета на три года

Правительство России одобрило проект федерального бюджета на следующие три года, до 2027-го. Это следует из документа, опубликованного на сайте кабмина.

«Одобрить проект федерального закона „О федеральном бюджете на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов“ и внести его в Государственную думу (ГД) в установленном порядке», — говорится в нем.

В частности, в 2025 году прогнозируются доходы в размере 40 триллионов 296 миллиардов рублей. Это почти на 12% больше, чем было в 2024-м. Расходы, в свою очередь, увеличатся до 41 триллиона 469,5 миллиардов рублей.

Теперь проект внесут в Государственную думу, сделать это необходимо до 1 октября. По закону, документ на этом этапе должна рассмотреть ГД, после чего его утверждает президент России.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в 2024 году прокуроры вернули в бюджет РФ более 420 миллионов рублей, происхождение которых чиновники не смогли подтвердить. Как подчеркнул генпрокурор России Игорь Краснов, сотрудники надзорного ведомства могут находиться незаконные активы даже в криптовалюте. Причем в этом помогает новейшие технологии.