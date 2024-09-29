Правительство РФ одобрило проект федерального бюджета на три года

|
Евгения Романова
Евгения Романова 22 0

Кабмин поручил внести документ в Госдуму.

Правительство РФ одобрило проект федерального бюджета на три года

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Правительство России одобрило проект федерального бюджета на следующие три года, до 2027-го. Это следует из документа, опубликованного на сайте кабмина.

«Одобрить проект федерального закона „О федеральном бюджете на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов“ и внести его в Государственную думу (ГД) в установленном порядке», — говорится в нем.

В частности, в 2025 году прогнозируются доходы в размере 40 триллионов 296 миллиардов рублей. Это почти на 12% больше, чем было в 2024-м. Расходы, в свою очередь, увеличатся до 41 триллиона 469,5 миллиардов рублей.

Теперь проект внесут в Государственную думу, сделать это необходимо до 1 октября. По закону, документ на этом этапе должна рассмотреть ГД, после чего его утверждает президент России.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в 2024 году прокуроры вернули в бюджет РФ более 420 миллионов рублей, происхождение которых чиновники не смогли подтвердить. Как подчеркнул генпрокурор России Игорь Краснов, сотрудники надзорного ведомства могут находиться незаконные активы даже в криптовалюте. Причем в этом помогает новейшие технологии.

+19° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 60%
92.71
0.30 103.47
0.28
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 29 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

12:20
Глава МИД Индонезии Марсуди выступила в ООН в подаренной Лавровым броши
12:02
С глаз долой, из сердца вон: кто вошел в список самых нежеланных холостяков Голливуда
11:50
Правительство РФ одобрило проект федерального бюджета на три года
11:38
Лес загорелся в Ростовской области после падения украинского дрона
11:20
«Посылает надежду»: Орнелла Мути заявила о способности кино изменить мир
11:01
Сердце в зоне риска: как не пропустить смертельную болезнь осенью

Сейчас читают

«Я ее люблю»: Орнелла Мути назвала причину частых поездок в Россию
«Подсаживает вас на качели»: как определить абьюзера
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 29 сентября, для всех знаков зодиака
«Потому что мы в России»: как SHAMAN исполняет мечты соотечественников

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гороскоп для всех знаков зодиака на октябрь 2024 — видео
Любовный гороскоп на осень 2024 для всех знаков зодиака
😋Гороскоп финансов на сентябрь 2024 для всех знаков зодиака
Чем опасны для психики и судьбы лунное и солнечное затмения