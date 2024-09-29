Выступающая против антироссийских санкций Партия свободы лидирует на выборах в Австрии
Ее победа может изменить взаимоотношения двух стран.
Фото, видео: Reuters/Leonhard Foeger; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Австрийская партия свободы (FPÖ, АПС) лидирует на выборах в парламент Австрии. Об этом сообщил телеканал ORF, ссылаясь на данные экзит-пола.
На данный момент было подсчитано только 31,3% от всех голосов. Из них у АПС 29,1% от общего числа. Второе место — у действующей Народной партии (ÖVP). За них проголосовало 26,3% избирателей. На третьем месте оказалась Социал-демократическая партия Австрии (SPÖ). Они набрали 20,9% голосов.
Победа ультраправых может изменить взаимоотношения между Россией и Австрией. Партия имеет иные от Запада взгляды на тактику общения с РФ. Они выступают против мировой травли в адрес нашей страны и одни из немного не поддержали киевский режим. Помимо этого, АПС выступает за отмену санкций.
В марте 2023 года был достаточно показательный инцидент, когда депутаты от FPÖ покинули зал Национального совета после начала речи президента Украины Владимира Зеленского.
Также с победой FPÖ Австрию ждут серьезные изменения во внутренней политике. Партия свободы неоднократно высказывала свое мнение о необходимости серьезного ужесточения политики миграции.
Ранее 5-tv.ru сообщил, что ВСУ уничтожили трансформатор подстанции «Радуга» в Энергодаре.
Читайте также
60%
0.30 103.47
0.28
Нашли ошибку?