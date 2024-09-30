По дальности стрельбы эти орудия превосходят часть артиллерийских систем противника.

Российские артиллеристы «Южной» группировки войск нанесли удар по пехоте и боевой технике ВСУ на донецком направлении. Самые яркие кадры из зоны спецоперации — смотрите в материале 5-tv.ru.

В бой вступил расчет гаубицы М-46. Координаты целей были переданы в ходе боевого дежурства разведкой. Артиллеристы оперативно нанесли удар, уничтожив значительную часть пехоты и техники противника.

По дальности стрельбы гаубицы М-46 превосходят часть артиллерийских систем ВСУ. Благодаря этому наши расчеты контролируют значительные районы боевого столкновения.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.