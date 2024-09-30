Расчет гаубицы М-46 поразил технику ВСУ на донецком направлении. Лучшее видео из зоны СВО

|
Алексей Мокряков
Алексей Мокряков 31 0

Опубликовано видео поражения техники ВСУ расчетом гаубицы М-46

Фото, видео: Минобороны РФ; 5-tv.ru

Тема:
Курская область Спецоперация

По дальности стрельбы эти орудия превосходят часть артиллерийских систем противника.

Российские артиллеристы «Южной» группировки войск нанесли удар по пехоте и боевой технике ВСУ на донецком направлении. Самые яркие кадры из зоны спецоперации — смотрите в материале 5-tv.ru.

В бой вступил расчет гаубицы М-46. Координаты целей были переданы в ходе боевого дежурства разведкой. Артиллеристы оперативно нанесли удар, уничтожив значительную часть пехоты и техники противника.

По дальности стрельбы гаубицы М-46 превосходят часть артиллерийских систем ВСУ. Благодаря этому наши расчеты контролируют значительные районы боевого столкновения.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Тема:
Курская область
29 сент
Здание в Курске пострадало из-за атаки беспилотника ВСУ
29 сент
В Курске многоквартирный дом пострадал из-за внешнего воздействия
29 сент
В Курской области отражено шесть попыток ВСУ прорваться через границу
29 сент
«Мы обходим РЭБ»: какое оружие помогло сорвать атаку ВСУ вглубь курской земли
28 сент
ВС РФ «Ланцетом» уничтожили бронетехнику ВСУ в приграничье Курской области
28 сент
Житель Курской области закрыл собой жену от украинского дрона и погиб
28 сент
Более 370 боевиков и восемь единиц бронетехники: успехи ВС РФ в Курской области
28 сент
ВС РФ уничтожили пункт запуска беспилотников ВСУ под Херсоном. Лучшее видео из зоны СВО
27 сент
Истребители Су-35 ВКС России совершили плановое патрулирование в Курской области
27 сент
Школы Курска и Курчатова с 1 октября переведут на смешанный формат обучения
+11° Атмосферное давление 766 мм рт. ст.
Относительная влажность 82%
92.71
0.30 103.47
0.28
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 30 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

8:00
Оконная рама пролетела 50 метров: последствия взрывов в доме на севере Москвы попали на видео
7:45
Кофеин положительно влияет на интимную жизнь мужчин
7:30
Расчет гаубицы М-46 поразил технику ВСУ на донецком направлении. Лучшее видео из зоны СВО
7:10
Более 100 человек погибли за сутки в Ливане из-за обстрелов ЦАХАЛ
6:50
Датчики не сработали: жителей ЖК в Ильменском проезде не оповестили о пожаре
6:37
Обнаружено тело погибшего при пожаре в московском ЖК «Селигер Сити»

Сейчас читают

Баллон вылетел из квартиры: очевидец рассказал о пожаре в Ильменском проезде
В Петербурге подросток получил травму головы на турнире по единоборствам
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 30 сентября, для всех знаков зодиака
«Потому что мы в России»: как SHAMAN исполняет мечты соотечественников

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гороскоп для всех знаков зодиака на октябрь 2024 — видео
Любовный гороскоп на осень 2024 для всех знаков зодиака
😋Гороскоп финансов на сентябрь 2024 для всех знаков зодиака
Чем опасны для психики и судьбы лунное и солнечное затмения