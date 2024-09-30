В РПЦ выступили против запрета уроков о теории эволюции в школах РФ

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Алексей Мокряков
Алексей Мокряков 29 0

Легойда высказался против запрета уроков об эволюции в школах РФ

В РПЦ выступили против запрета уроков о теории эволюции в школах РФ

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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Религиозная точка зрения не отменяет научную, уверены в церкви.

Религиозная и научная точки зрения в вопросе происхождения человека могут сосуществовать. Такое мнение выразил Владимир Легойда, председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата, в эфире радио «Вера».

«Зачем сталкивать науку и религию, зачем их смешивать? Это не очень понятно. Поэтому я сожалею о некоторых высказываниях, которые прозвучали и от людей православных. Они просто где-то поспешили прокомментировать в тех ситуациях, где можно было промолчать…» — сказал представитель РПЦ.

Не так давно помощник премьер-министра России Михаила Мишустина и бывший мэр столицы Чечни Грозного Муслим Хучиев выступил с предложением убрать теорию эволюции Чарльза Дарвина из школьной программы. Чиновник указал, что она идет вразрез с религиозными представлениями по вопросу происхождения человека и, вообще, является ошибочной.

Ранее 5-tv.ru писал, как будет выглядеть человек через миллионы лет. Некоторые ученые утверждают, что в процессе эволюции у нас значительно увеличится мозг, из-за чего голова примет по-настоящему огромные размеры.

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В РПЦ выступили против запрета уроков о теории эволюции в школах РФ

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