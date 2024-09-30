Без бровей и за DJ-пультом: Глюкоза вернулась на сцену под новым псевдонимом

Впервые после скандала в Красноярске певица решила вернуться к профессиональной деятельности.

Впервые после скандала в Красноярске Глюкоза вернулась к работе, сообщает Woman.ru. Девушка выступила в ночном клубе Deep Fried Friends, но помимо песен еще и заняла место ди-джея.

На мероприятие Наталью (настоящее имя исполнительницы) проводил ее муж, бизнесмен Александр Чистяков. Что искренне удивило фанатов, ведь до этого ходили слухи о разводе семьи.

Глюкоза исполнила несколько новых песен, причем в новом амплуа. Фанаты оценили смену имиджа и сравнили ее с той самой девочкой, которая гуляет с доберманом. Только теперь она выросла.

Без скандалов тоже не обошлось. Часть купивших билеты зрителей без объяснения причины решили не пускать в клуб. Охрана не стала объяснять как именно пропускала людей, но многие фанаты остались на улице. Будут ли организаторы возвращать деньги тем, кто не смог попасть внутрь — пока не ясно.

Ранее у певицы начались проблемы после скандального выступления на дне города в Красноярске. Звезда вела себя крайне странно, не могла нормально петь и трогала себя за интимные места на сцене. Позже она объяснила данное поведение стрессом, который испытает на фоне смерти бабушки. Из-за чего она якобы стала принимать антидепрессанты, которые влияют на ее поведение.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Сергей Жорин оценил хитрую смену псевдонима Глюкозы после скандала.