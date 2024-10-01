Ивановские десантники отрабатывают действия по зачистке опорных пунктов. Лучшее видео из зоны СВО
Опубликовано видео, как тренируются Ивановские десантники в зоне СВО
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань; Минобороны РФ; 5-tv.ru
Штурмовые подразделения тренируются на полигонах в тылу.
Российские штурмовики из подразделений Ивановских десантников регулярно отрабатывают действия по захвату и зачистке опорных пунктов ВСУ на тыловых полигонах. Самые яркие кадры из зоны спецоперации — смотрите в материале 5-tv.ru.
Полигон максимально точно имитирует боевую обстановку с угрозой артиллерии, FPV-дронов и других огневых средств неприятеля. Тренировки проходят под руководством инструкторов с богатым опытом ведения боевых действий. Сам процесс подготовки обычно занимает не менее трех недель.
Спецоперация
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.
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