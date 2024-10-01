Активное сотрудничество и традиции: в Москве отпраздновали День образования КНР

Создание Китайской народной республики провозгласили в Пекине 75 лет назад.

Интересы России распространяются и на азиатский регион. И здесь особую роль играют отношения с Китаем. Товарооборот между нашими странами в этом году преодолеет 200 миллиардов долларов. Это выше установленной лидерами России и КНР планки, заявил наш посол в Пекине Игорь Моргулов.

Об активном сотрудничестве накануне говорили и в Москве в рамках празднования дня образования Китайской народной республики. Каким оно будет и куда сегодня идет Поднебесная — в репортаже корреспондента «Известий» Павла Матвеева.

Китай — это традиции. Их нарушают крайне редко, и уж точно не в данном случае. Юбилейные мероприятия начинаются накануне — в день памяти героев, сложивших головы ради образования КНР. Первым возлагает венок Си Цзиньпин.

И обязательный концерт. Председатель КНР пожимает руки ветеранам, все аплодируют, потом слушают музыку, от классической китайской до классической мировой, потом вместе поют.

Прием в китайском посольстве в Москве, посвященный юбилею, — тоже традиция. Проходит человек с традиционным музыкальным инструментом, идут люди в традиционных костюмах. И традиционно вспоминают Советский Союз. Традиционно приходит глава компартии России Геннадий Зюганов. А посол Китая в Москве традиционно произносит в адрес россиян добрые слова.

«Советский Союз стал первой страной, установившей дипломатические отношения с новым Китаем. При поддержке СССР было реализовано множество крупных проектов, заложивших основу для развития промышленности нового Китая. Советская культура, воплощенная в таких произведениях как роман „Как закалялась сталь“ и песня „Подмосковные вечера“, повлияла на целые поколения китайцев», — говорит посол КНР в России Чжан Ханьхуэй.

И ведь это не политес, это чистая правда. «Подмосковные вечера» в Китае поют до сих пор.

«Вообще я очень люблю Россию. Я здесь учусь, а в будущем я бы хотела здесь жить, как бы стоять мостом между Китаем и Россией», — говорит студентка Лю Ючжэнь.

В посольстве России в Пекине люди стоят в очередях, чтобы пройти на праздничные мероприятия. И в Москве — то же самое.

На дипломатическом языке это называется госприем. Раз в год в государственный праздник приглашают в посольство лучших друзей. В посольстве Китая в России сегодня столько людей, что не протолкнуться!

Это вопрос не только дружбы, но и целесообразности. После 2019 года, когда КНР отмечала 70-летие, мир изменился. В том числе и для самого Китая. Торговые войны с США. Коронавирус, который на три года закрыл страну от внешнего мира и замедлил экономический рост. Споры насчет островов в Южно-Китайском море. «Ковидная» Олимпиада, наконец. Чего только не было!

«Трансформируется не Китай, трансформируется мир вокруг Китая. Он изменился полностью, старая модель не срабатывает. Ведь модель же Китая была изящна и проста: огромный объем товаров, знаний, экономики постоянно должен выходить на внешний мир, который должен быть потребителем всего. А теперь мир не так много потребляет. Мировая экономика „схлопывается“. А второй модели, другой модели у Китая нет», — отмечает директор Института стран Азии и Африки при МГУ Алексей Маслов.

Это не значит, что Китай вторую модель не найдет. Но ему нужны время и помощь друзей. Это опять о них, то есть о нас.

«Наши отношения поднялись на новый уровень, который я называю „боевое слаживание“. На мой взгляд, сейчас происходит мировая война, холодная война. У которой два фронта. Есть западный фронт, который идет вдоль наших границ, есть восточный фронт, который завершают создавать американцы. И там тоже готовится горячая точка: это либо Тайвань, либо Филиппины. И в этих условиях, естественно, нас с Китаем подтолкнули на сближение даже быстрее, чем мы естественным путем шли», — говорит заместитель председателя Общества российко-китайской дружбы Юрий Тавровский.

В общем, 75 лет КНР это — праздник со сжатыми скулами. Надо много работать — и нам, и китайцам. Судя по словам лидеров двух стран — и просто по элементарной логике — мы будем это делать вместе.