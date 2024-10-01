«Это ничему не помогает»: жена прокомментировала госпитализацию актера Василия Ливанова

«Русский Шерлок Холмс» попал в больницу в конце прошлой недели.

Истерия в СМИ по поводу состояния советского и российского актера, кинорежиссера Василия Ливанова, которого госпитализировали, только мешает врачам работать. Об этом заявила его супруга Елена Ливанова в беседе с 5-tv.ru.

«Мое отношение к истерике в прессе: это ничему не помогает, мешает врачам работать. Врачи обязаны соблюдать врачебную тайну в интересах пациента. Василий Борисович не нуждается в публикациях с обсуждением его состояния здоровья и не будет комментировать, пока сам не захочет», — сказала она.

Елена Ливанова подчеркнула, что не принимает решений за своего супруга.

Василий Ливанов сыграл роли в десятках картин, также он озвучивал персонажей из популярных советских мультфильмов, например, Карлсона и крокодила Гену. Советскому и российскому зрителю он хорошо запомнился в образе Шерлока Холмса в цикле фильмов «Приключения Шерлока Холмса и Доктора Ватсона».

Ранее 5-tv.ru писал, что «русский Шерлок Холмс» Василий Ливанов попал в больницу на прошлой неделе. Его супруга подтвердила госпитализацию, но диагноз и причину не назвала.