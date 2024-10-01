«Русского Шерлока Холмса» Василия Ливанова госпитализировали в реанимацию

Актера и кинорежиссера Василия Ливанова госпитализировали в реанимацию. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

По словам собеседника, его состояние сейчас оценивается как тяжелое. Врачи, предварительно, диагностировали у него инсульт. Также известно, что в больницу он поступил еще вечером 29 сентября.

Супруга Ливанова Елена подтвердила в беседе со «Звездой», что актер попал в больницу. Однако, по ее словам, чувствует он себя «неплохо». Диагноз и причину госпитализации она не назвала.

Василий Ливанов сыграл роли в десятках картин, также он озвучивал персонажей из популярных советских мультфильмов, например, Карлсона и крокодила Гену. Советскому и российскому зрителю он хорошо запомнился в образе Шерлока Холмса в цикле фильмов «Приключения Шерлока Холмса и Доктора Ватсона».

Ранее 5-tv.ru писал, что Филипп Киркоров рассказал о состоянии своего отца Бедроса Киркорова после госпитализации.