Татьяна Ким сообщила о завершении реструктуризации Wildberries и Russ

Основательница компании Wildberries Татьяна Ким (бывшая Бакальчук) сообщила о завершении реструктуризации Wildberries и Russ. Об этом предпринимательница рассказала в видеоролике, опубликованном в ее личном Telegram-канале.

«Я рада сообщить, что реструктуризация нашей объединенной компании завершена и мы теперь готовы к новым проектам», — рассказала Ким.

Предпринимательница заявила, что осознала необходимость в переменах на маркетплейсе еще в прошлом году, а уже в середине июня Wildberries и группа Russ анонсировали объединение с целью совместного создания новой цифровой торговой платформы.

Сегодня, отмечает Ким, объединенная компания работает над созданием и внедрением множества новых проектов.

Ким также напомнила о трагедии, которая произошла у офиса Wildberries в центре Москвы 18 сентября. Ее супруг Владислав Бакальчук, с которым бизнес-леди находится в состоянии бракоразводного процесса, попытался ворваться в офис компании. Вместе с вооруженными людьми он устроил перестрелку, которая закончилась смертью двух человек. Ким заявила, что рассчитывает на справедливое наказание для всех причастных к этому пришествию.

После произошедшей трагедии, 23 сентября, Татьяна сообщила, что сменила фамилию мужа Бакальчук на девичью — Ким.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что задержанного после стрельбы у офиса Wildberries Бакальчука отпустили домой.