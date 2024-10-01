«Это будет смертельным походом»: последние новости о начале операции Израиля в Ливане

На кадрах, как утверждается, подготовка израильских сил и десантников к вторжению в южные районы Ливана. До сих пор оттуда не поступает новых кадров, однако известно, что ливанская армия отошла со своих позиций на несколько километров вглубь страны.

Но судя по всему уже можно официально называть все происходящее Третьей ливанской войной. Чем она грозит обернуться для всего региона, рассказал корреспондент «Известий» Кирилл Ольков.

Атакована столица Сирии Дамаск. Район Маззех, где расположено посольство Ирана. Трое погибших, в том числе телеведущая Сафаа Ахмед. Израиль пока не взял на себя ответственность. Лагерь палестинских беженцев Айн-аль-Хильва — тоже под ударом.

Самая тяжелая ночь с начала противостояния в Бейруте и его пригороде Дахии. Взрывы по всему городу. Не менее семи авианалетов, минимум 11 погибших — это только в столице Ливана.

Больше всего пострадали южные пригороды: жилые кварталы Аль-Лайлаки и Харет-Хрейк. Разрушены восемь многоэтажек.

Последствия — катастрофические! Это отчетливо видно при свете дня. Посередине многоэтажки — гигантская брешь. На улице среди развалин — обломки рухнувших конструкций с верхних этажей.

«Наш дом здесь и магазин здесь, мы пришли и увидели, что произошло. Мы увидели тела погибших. От обстрела пострадал наш прилавок. Теперь тут все разрушено», — рассказывает Эмад Аль-Зейн.

Последствия израильского авиаудара по Айн-Эд-Дельбе — 45 погибших. Спасатели торопятся: под завалами могут находиться люди.

«В этом районе нет боевиков и оружия. Не было ничего, что указывало бы на то, что здесь что-то представляло угрозу», — подчеркивает местный житель.

«Трудно подобрать слова. Эта операция была спланирована США, Европой. Они стравливают христиан и мусульман, они ударили по чисто христианскому району», — говорит Абу Мазен.

Официально Вашингтон умывает руки. Якобы ни при чем, мол, Тель-Авив предупреждает обо всем в последнюю минуту. И вообще, операция ограничена во времени и пространстве. Ну какая это война? Белый дом все устраивает.

«Я знаю больше, чем вы можете себе представить, и меня устраивает, что они остановятся. Сейчас нам следует прекратить огонь», — заявил президент США Джо Байден.

Но параллельно Пентагон начинает переброску дополнительных войск на Ближний Восток. Несколько тысяч солдат, эскадрильи истребителей и штурмовиков — F-15, F-16, А-10 и F-22. Французы тоже обещали отправить военный корабль. И явно не для борьбы с ливанской «Хезболлой». В Вашингтоне считают — или даже надеются, что Израиль Ливаном не ограничится. И будет повод втянуть в конфликт Иран. Премьер Нетаньяху в открытую угрожает Тегерану.

«На Ближнем Востоке нет места, куда бы не добрался Израиль. Нет такого места, куда бы мы не пошли, чтобы защитить наш народ и нашу страну. С каждым мгновением ваш режим приближает вас, благородный персидский народ, к пропасти», — заявил премьер Израиля.

Американцы тоже откровенно называют свои цели на Ближнем Востоке: не миротворческая миссия, а карательная операция.

«Мы согласились с необходимостью демонтажа инфраструктуры для атак вдоль границы, чтобы гарантировать, что ливанская „Хезболла“ не сможет проводить атаки в стиле 7 октября на северные общины Израиля», — заявил министр обороны США Ллойд Остин.

Американцев боятся не очень: этой же ночью неизвестные силы атаковали базу США «Виктория» в пригороде Багдада. О жертвах и разрушениях — тишина. «Хезболла» тем временем активизируется. Ракеты падают недалеко от Тель-Авива.

«Вход в Ливан будет смертельным походом. Несколько тысяч войдут и останутся там, уничтоженные „Хезболлой“. Так как у сторонников „Хезболлы“ хватает злобы, силы, воли и сейчас у них есть радость. И это очень плохо. Убийство Насраллы ожесточило ливанское общество», — указывает немецкий политолог Кристоф Херстль.

Нервы на пределе. Здесь намертво переплелись политические, военные и религиозные противоречия. Иранцы — как и «Хезболла» — шииты. Их окружают суннитские страны, воздерживающиеся от острой риторики. Пока! Но локальный конфликт Израиля и Ливана в одно мгновение может перерасти в войну всех против всех. Как это не раз бывало в истории Ближнего Востока.