Ответов нет спустя 25 лет: почему организаторов 9/11 до сих пор не осудили

Теракты 11 сентября, которые казались американцам невозможными, сразу же породили вопросы к официальной версии. Как радикалам удалось захватить столько лайнеров? Почему небоскребы разрушились так быстро? Куда смотрели службы безопасности? Но масштабное расследование, на которое в Штатах возлагали столько надежд, только добавило сомнений.

Главных обвиняемых десятилетиями не судят. А начало процесса могут и вновь перенести. Почему, а главное, кому может быть выгодно затягивать процесс — изучил корреспондент «Известий» Николай Иванов.

11 сентября изменило все: Запад перестал быть территорией безопасности. США больше не выглядели неуязвимыми.

Это кажется невероятным: но до сих пор судебное разбирательство не завершено! Рассмотрение по существу намечено на 5 июня 2028 года. Обвиняемых четверо.

Юридическая казуистика мешает осудить обвиняемых, связанных с запрещенной «Аль-Каидой»*. Предполагаемый организатор теракта Халид Шейх Мохаммед был захвачен в 2003 году и попал в секретные тюрьмы ЦРУ. А там к нему применяли пытку — имитацию утопления. 183 раза. Из-за этого американский суд не считает его признание действительным. Офицер ЦРУ Хосе Родригез отстаивает справедливость методов: не только имитация утопления, но и лишение сна, изменение режима питания.

«Этот человек, вероятно, ни в грош не ставил то, что ему льют воду на лицо. Он ни на секунду не верил, что вы собираетесь его убить. Скажу вам так: Халид Шейх Мохаммед загибал пальцы, отсчитывая секунды. Потому что знал: скорее всего, мы остановимся на десятой», — сказал офицер ЦРУ Хосе Родригез.

Записи допросов были уничтожены в 2005 году. Якобы из-за опасений, что террористы с Ближнего Востока будут мстить семьям агентов. Доказано: ЦРУ задолго до теракта отслеживало двух будущих угонщиков самолетов. Но затем их след потеряли. Они получили американские визы и растворились в США. Уроженец Франции Закариас Муссауи был взят на карандаш ФБР в Штатах как раз перед 11 сентября: подозрительно — человек, далекий от авиации, с кучей налички решил потренироваться поднимать в воздух Boeing 747 на специальном тренажере.

«Он сказал, что не собирается становиться коммерческим пилотом, но хотел пройти обучение, чтобы „повысить свою самооценку“. Муссауи выделялся тем, что, имея минимальные знания в области пилотирования, хотел научиться „взлетать и садиться“ на Boeing 747», — говорится в докладе комиссии 9/11.

Его арестовали еще до теракта. Сегодня Муссауи — единственный осужденный, на шесть пожизненных сроков. Требует перевода во французскую тюрьму. В американской — содержание не очень.

— Большую часть времени, до 23 часов в сутки, заключенные проводят в своих камерах; окно в камере закрыто. Заключенные могут смотреть черно-белый телевизор или читать книги, а при хорошем поведении — получить возможность немного размяться в одиночной прогулочной зоне.

До 2001 года войной называлось противостояние между странами. После 11 сентября — новая эпоха: война с терроризмом. Впервые в истории НАТО была задействована Пятая статья о коллективной обороне. США и союзники начали военную операцию в Афганистане — стране, которая укрывала Усаму бен Ладена**.

«Хаос на Ближнем Востоке — это прямой результат теракта 11 сентября. Именно он стал спусковым крючком. И сейчас хаос достигает кульминации», — сказал военный аналитик США Майк Харрис.

Афганистан, потом Ирак, Ливия. В итоге Ближний Восток в руинах. Американские войска после 20 лет в спешке свернули операцию в Афганистане. Эти кадры бегства военных из страны облетели планету: за транспортным самолетом бегут сотни афганцев, которые сотрудничали с американцами все эти годы. Они боялись мести.

Повсюду в Кабуле — бойцы новых афганских властей в американской экипировке, на американском транспорте, с американским оружием. И возвращать не собираются.

— Это активы государства Афганистан, и мы не занимаемся проведением сделок или операций с этими активами.

Запрещенная «Аль-Каида» мутировала и разрослась. И давно по-новой развернула сеть в регионе. Последствия теракта 11 сентября — спустя четверть века — продолжают сотрясать мир.

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* — запрещенная в РФ организация, признана террористической.