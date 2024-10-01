Пламя войны: Турция и Арабские Эмираты призвали остановить Израиль

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Президент Турции призвал международное сообщество остановить Израиль

Фото, видео: Reuters/Ali Alloush; 5-tv.ru

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ЦАХАЛ начал наземную операцию на юге Ливана. Наступление сопровождается массированным ракетным обстрелом.

Турция призвала международное сообщество и исламский мир остановить Израиль. Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Тель-Авив разжигает пламя войны во всем ближневосточном регионе, и закрывать на это глаза больше нельзя.

Арабские Эмираты также призвали объединить мировые усилия, чтобы остановить боевые действия. В МИД страны подчеркнули свою неизменную позицию в отношении территориальной целостности Ливана и его суверенитета и выразили поддержку ливанскому народу.

На прошлой неделе в ЦАХАЛ заявили о ликвидации лидера «Хезболлы» Хасана Насраллы. Он был убит при ударе по командному центру движения в Бейруте вечером 27 сентября.

Сегодня Армия Израиля подтвердила начало наземной операции на юге Ливана. Утверждается, что рейды носят «ограниченный» характер — в поселениях, близких к границе. Немногим ранее ЦАХАЛ объявил закрытой военной зоной три населенных пункта рядом — на севере Израиля. Наступление сопровождается массированным ракетным обстрелом.

Ранее рассказывал о том, что в Бельгии призвали Евросоюз ввести санкции против Израиля.

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