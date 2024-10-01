Третий раз роковой: невролог объяснила возможную причину смерти Добрынина

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Александр Тарасов
Александр Тарасов 44 0

Невролог Корявцева: для Добрынина стал роковым третий инсульт

Третий раз роковой: невролог объяснила возможную причину смерти Добрынина

Фото: www.globallookpress.com/Anatoly Lomokhov

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Народный артист России ушел из жизни 1 октября. Ему было 78 лет.

После второго инсульта третий удар нередко становится для человека смертельным. Это и могло произойти и с народным артистом России Вячеславом Добрыниным. Об этом aif.ru рассказала врач-невролог Наталья Корявцева.

«Если у Добрынина уже были два инсульта, это создает дополнительно очень высокую угрозу его здоровью и угрозу того, что он восстановиться уже не сможет», — заявила специалист.

Также, по ее словам, немаловажную роль сыграл и возраст артиста, ведь 78 лет — все же достаточно серьезный возраст. Врач отметила, что в организме пожилых людей происходят изменения, которые способствуют возникновению и развитию заболеваний.

Кроме того, Корявцева допускает, что болезнь Добрынина может быть связана с генетической предрасположенностью. Поэтому родным артиста стоит внимательнее относиться к своему здоровью.

Сегодня, 1 октября, умер народный артист России Вячеслав Добрынин в возрасте 78 лет. Он скончался в одной из столичных клиник, госпитализировали певца меньше недели назад с инсультом.

Добрынин — певец, композитор, автор около тысячи песен, среди которых — «Синий туман», «Не сыпь мне соль на рану», «Колдовское озеро», «Ах, какая женщина», «Прощай, от всех вокзалов поезда…» и «Все, что в жизни есть у меня».

Ранее 5-tv.ru подробно рассказал о судьбе, успехе и секретах Вячеслава Добрынина.

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Третий раз роковой: невролог объяснила возможную причину смерти Добрынина

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