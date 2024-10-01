Трамп назвал атаку Ирана на Израиль войной
По его словам, ее можно было избежать.
Фото: Reuters/Brendan McDermid; 5-tv.ru
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Кандидат в президенты США Дональд Трамп назвал ракетную атаку иранской стороны на Израиль войной, которую можно было предотвратить.
При этом действующий президент Штатов Джо Байден приказал американским военным сбивать ракеты. Об этом сообщает Белый дом.
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