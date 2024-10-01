Трамп назвал атаку Ирана на Израиль войной

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист Срочная новость 45 0

По его словам, ее можно было избежать.

Трамп назвал атаку Ирана на Израиль войной

Фото: Reuters/Brendan McDermid; 5-tv.ru

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Кандидат в президенты США Дональд Трамп назвал ракетную атаку иранской стороны на Израиль войной, которую можно было предотвратить.

При этом действующий президент Штатов Джо Байден приказал американским военным сбивать ракеты. Об этом сообщает Белый дом.

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