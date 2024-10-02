«Весь в волдырях и прыщах»: Киркоров рассказал о съемках в новом фильме

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 25 0

Киркоров рассказал, что его покусала мошкара на съемках фильма «Братья»

«Весь в волдырях и прыщах»: Киркоров рассказал о съемках в новом фильме

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем; 5-tv.ru

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Певец впервые в жизни исполнил главную роль в кино.

Филиппа Киркорова на съемках фильма «Братья» покусала мошкара, отчего он покрылся волдырями. Об этом певец рассказал в интервью KP.RU.

«Самым сложным было тонуть в болоте — мерзком, отвратительном болоте в сочинском лесу. Меня покусала мошкара. А у меня аллергия на укусы, и я ходил весь в волдырях и прыщах. Но зато кадры, как я тону, конечно, останутся в анналах киноистории», — поделился Киркоров.

Певец похвастался, что принципиально исполнял все трюки в фильме сам, хотя признался, что его страховала целая команда каскадеров. Не обошлось и без травм: Киркорова в лесу укусила «какая-то гадость», после чего у него «раздуло ногу».

«Но опять же тут потрясающая команда. Есть и врачи, и девочки, которые тебя обнимут, согреют, кофе нальют, чай подадут, мазью помажут. Так что я в полной безопасности находился, несмотря на весь экстрим», — рассказал певец.

Премьера комедии Марка Горобца «Братья» состоится в конце года. Главные роли в картине исполнили певец Филипп Киркоров и комик Денис Дорохов. 

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Филипп Киркоров опроверг слухи о сделанной им пластике лица. По его словам, вместо пластики он решил посещать тренажерный зал, чтобы привести в форму ягодицы, но с лицом «ничего не делал».

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