«Как сушеное яблоко»: Киркоров ответил на слухи о пластической операции

Не так давно певец сообщал, что знаменитый российский хирург «подвесит его за одно место» из-за несоблюдения диеты. О чем шла речь?

Народный артист России Филипп Киркоров опроверг слухи о сделанной им пластике лица. Об этом певец рассказала в эфире шоу на одном из федеральных каналов.

«Плохо выглядят люди, которые внутри черные и гнилые. Поэтому вот они как яблоко сушеное становятся мерзкими», — подчеркнул Киркоров.

Певец признался, что привел в форму свои ягодицы благодаря занятиям спортом. Вместо пластической операции Киркоров решил посещать тренажерный зал, но с лицом «ничего не делал». Такое заявление он сделал, несмотря на свои недавние слова, которые полностью противоречат этим.

Еще в прошлом году артист прямо говорил о подготовке к пластической операции в клинике скандально известного хирурга Тимура Хайдарова. Певцу было запрещено есть множество продуктов, включая даже фрукты — иначе последует наказание от хирурга.

«Иначе меня потом Хайдаров подвесит за одно место!» — признавался тогда Киркоров.

Важно отметить, что, как писали СМИ, знаменитый певец в итоге не остановился на одной операции, он решил «пройтись» по всему телу. В итоге Хайдаров якобы изменил как грудную область Киркорова, так и другие части его тела.

Ранее 5-tv.ru подробно рассказал, что Филипп Киркоров сделал ради идеального тела.