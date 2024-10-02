Почти половина мусорных свалок вблизи аэропортов оказалась нелегальными

В России 149 полигонов с твердыми коммунальными отходами (ТКО) рядом с аэропортами, по данным специалистов Российского экологического оператора (РЭО), проводившего подсчеты к 1 сентября, 65 из них оказались нелегальными. Гендиректор организации Денис Бацуев рассказал журналистам «Известий», что практически все они расположены в труднодоступных местах.

Существует риск, что эти многочисленные объекты привлекут птиц, и скопления превратятся в угрозу безопасности воздушных полетов. Бацуев отметил — эти полигоны находятся в радиусе менее 15 километров от контрольных точек аэродрома, в том числе геометрического центра взлетно-посадочной полосы. При выявлении данного риска необходимо выбрать метод для отпугивания птиц — биоакустические установки, ракетницы, лазерные отпугиватели, муляжи (чучела), радиоуправляемые модели или хищные птицы.

«Собственники полигонов должны провести орнитологические исследования, чтобы выяснить, привлекают ли их объекты массовые скопления птиц или нет. Если да, то они могут представлять опасность для полетов. Нам известно, что владельцы 57 полигонов уже заключили договоры для того, чтобы провести такую работу», — отметил Денис Буцаев.

Сотрудники Шереметьево в ответ на вопросы журналистов промолчали, представители Внуково заявили об отсутствии близ аэропорта действующих полигонов, при этом информацию о локальных свалках они отправляют в Ространснадзор и прокуратуру. В пресс-службе «Воздушных ворот Северной столицы» сообщили, что ближайший большой полигон ТКО стоит достаточно далеко, в 20 с лишним километрах от Пулково.

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