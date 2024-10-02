Щеки, подбородок и осанка: как неправильный прикус связан с визуальным старением

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Александр Тарасов
Александр Тарасов 27 0

Ортодонт Оганисян: неправильный прикус приводит к раннему ослаблению мышц лица

Щеки, подбородок и осанка: как неправильный прикус связан с визуальным старением

Фото: www.globallookpress.com/Max und Moritz

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Специалисты советуют обратить внимание на зубы, чтобы подольше сохранить свою молодость.

Неправильный прикус приводит к старению лица, визуально усугубляя морщины вокруг глаз. Об этом в беседе с изданием Газета.ру рассказала врач-ортодонт Анна Оганисян.

По ее словам, дело в хроническом напряжении мышц лица, шеи и спины. Причем, это влияет и на осанку.

«Когда прикус исправляется, зубы и челюсть начинают выполнять свою естественную функцию, что восстанавливает симметрию лица и создает естественную поддержку для мышц и кожи», — пояснила специалист.

По мнению врача-ортодонта, выравнивание зубов позволит сделать более четкие контуры лица, а также уменьшить эффект провисания щек и подбородка. Таким образом можно восстановить симметрию лица, а также вернуть губы и подбородок в правильное положение. Все это визуально омолаживает образ.

Ранее 5-tv.ru рассказал, какие еще сигналы организма могут свидетельствовать о проблемах с зубами. Отмечалось, что неправильный прикус также способен негативно отразиться и на пищеварении.

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