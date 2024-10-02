«Тревожный сценарий»: Кремль осудил удары по мирному населению на Ближнем Востоке

По словам Пескова, у РФ есть свои контакты со всеми сторонами конфликта.

Россия призывает стороны конфликта на Ближнем Востоке к сдержанности и осуждает удары, которые приводят к гибели гражданского населения. С таким заявлением выступил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков в ходе ежедневного брифинга.

«Эта ситуация (на Ближнем Востоке — Прим.ред.) развивается по наиболее тревожному сценарию», — подчеркнул Песков.

Спикер Кремля призвал стороны конфликта к сдержанности, а также отметил, что Россия осуждает любые действия, которые ведут к гибели гражданского населения.

По словам Пескова, у Москвы есть свои контакты со всеми сторонами конфликта. На вопрос, будут ли какие-то изменения в графике визитов российских представителей на Ближний Восток, пресс-секретарь заявил, что на фоне обострения конфликта могут быть временные ограничения. Он напомнил, что многие компании воздерживаются от полетов в регион.

Конфликт на Ближнем Востоке

Войны на Ближнем Востоке не утихают с середины XX века. Новый виток конфликт получил 7 октября 2023 года, когда боевики палестинского движения ХАМАС проникли на территорию Израиля, где убили и взяли в плен сотни местных жителей и туристов. В ответ Армия обороны Израиля начала военную операцию в секторе Газа. «Хезболла» в знак солидарности с палестинцами начала обстреливать северные районы Израиля, ЦАХАЛ — объекты движения «Хезболла».

Боевые действия то затухали, то разгорались вновь. Стороны конфликта продолжали наносить друг по другу удары. Позднее, 17–18 сентября 2024 года в результате серии взрывов пейджеров, раций и телефонов, по данным ливанского министерства здравоохранения, погибли 37 и пострадали порядка пяти тысяч человек. Атаки были направлены на членов «Хезболлах».

По данным СМИ, за взрывами стояли израильские спецслужбы. 23 сентября Израиль объявил о начале военной операции «Стрелы севера», в рамках которой, как утверждают израильские власти, наносятся удары по инфраструктуре движения «Хезболла».

Вчера, 1 октября, Иран выпустил по Израилю более сотни баллистических ракет.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в «Хезболле» сообщили о прямом столкновении с израильской пехотой в Ливане.