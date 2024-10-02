Более 300 боевиков ВСУ и две единицы бронетехники: успехи ВС РФ в Курской области

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Наталья Мулько
Наталья Мулько 28 0

ВС РФ ликвидировали более 300 боевиков ВСУ в Курской области за сутки

Более 300 боевиков ВСУ и две единицы бронетехники: успехи ВС РФ в Курской области

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эмиль Тимашев

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Российские силы за сутки отразили три попытки противника прорваться через границу.

Потери киевского режима на курском направлении за сутки составили более 300 боевиков и две единицы бронетехники. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Российским военнослужащим удалось отразить три попытки ВСУ прорваться через границу в направлении поселка Новый Путь.

В ведомстве уточнили, что противник потерял также самоходную артиллерийскую установку «Богдана», две станции радиоэлектронной борьбы и пять автомобилей. Кроме того, семь боевиков ВСУ сдались в плен.

Россия продолжает специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

Западные страны вместе с Незалежной решили, что российская спецоперация якобы является вторжением. Тогда они стали спонсировать Украину, тем самым продолжая конфликт на этой территории. Тем временем боевики киевского режима продолжают обстреливать жилые районы России.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что российские войска за сутки ликвидировали более 2,1 тысячи боевиков ВСУ.

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