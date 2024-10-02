Армия РФ продолжает проводить спецоперацию на Украине.

Вооруженные силы России за сутки ликвидировали до 2120 боевиков армии Украины в ходе спецоперации. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В частности, подразделения группировки войск «Север» на липцовском и волчанском направлениях нанесли поражение ВСУ. В ходе боев в населенных пунктах Липцы, Волчанские хутора и Волчанск Харьковской области противник потерял до 75 боевиков, а также пять авто, гаубицу Д-30, станцию радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Буковель-AD».

«Западная» группировка заняла более выгодные рубежи и позиции. Бойцы нанесли поражение ВСУ в районах Петропаловки, Купянска, Кругляковки и Богуславки под Харьковом, а также отразили контратаку противника. В итоге войска киевского режима потеряли до 385 боевиков, два авто, гаубицы М119, М198, L-119, FH-70, Д-30, а еще станцию РЭБ «Анклав-Н». Уничтожены семь складов боеприпасов.

«Южная» группировка освободила населенный пункт Верхнекаменское ДНР и нанесла поражение противнику. ВСУ потеряли до 855 боевиков, а также ББМ, четыре авто, гаубицы М777 и две FH-70. Один склад боеприпасов тоже удалось уничтожить.

«Центральная» группировка улучшила тактическое положение. Противник поражен в Щербиновке, Светлом, Александролье и Курахово в ДНР. Также были отражены три контратаки ВСУ. Бойцы РФ ликвидировали до 630 боевиков, уничтожили бронетранспортер, ББМ, пять авто, гаубицы Д-20 и Д-30.

«Восточная» группировка заняла более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение ВСУ в Доброволье ДНР и отразив две контратаки противника. Войска РФ ликвидировали до 110 украинских боевиков, уничтожили восемь авто, гаубицы FH-70 и Д-20.

Группировка войск «Центр» нанесла поражение противнику в районах населенного пункта Малая Токмачка Запорожской области и города Херсон. Там ВСУ потеряли до 65 боевиков, пять авто, станцию РЭБ «Анклав-Н».

Россия продолжает специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

Западные страны вместе с Незалежной решили, что российская спецоперация якобы является вторжением. Тогда они стали спонсировать Украину, тем самым продолжая конфликт на этой территории. Тем временем боевики киевского режима продолжают обстреливать жилые районы России.

Ранее 5-tv.ru писал, что расчет «Мста-С» поразил пункт управления БПЛА и бронетехнику ВСУ. Работа артиллеристов ВС РФ группировки войск «Запад» показана на видео.