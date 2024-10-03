Если мучают боли в шее: тренер назвал лучшие упражнения для офисных работников

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Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева 20 0

Тренер Филиппенко посоветовал офисным сотрудникам упражнения от боли в шее

Если мучают боли в шее: тренер назвал лучшие упражнения для офисных работников

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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Ведущим сидячий образ жизни людям необходимо выполнять определенную зарядку, чтобы избавиться от дискомфортных ощущений в теле.

Отсутствие физической активности и долгое пребывание за компьютером могут привести к боли в шее. Тренер Роман Филиппенко в беседе с Lenta.ru назвал три простых упражнения, которые помогут избавиться от этих дискомфортных ощущений.

Так, Филиппенко посоветовал производить выдвижения головы. Для этого необходимо максимально выдвинуть голову вперед, после чего вернуть ее в исходное положение. Затем нужно отвести голову назад, чтобы образовался второй подбородок. Повторять такую зарядку нужно в течение минуты.

«Помогут справиться с болью в шее наклоны головы. Сядьте прямо и смотрите перед собой. Наклоняйте голову к правому плечу 20 раз подряд, после чего проделайте аналогичные наклоны влево. Это упражнение помогает растянуть боковые мышцы шеи и улучшить их гибкость», — рассказал эксперт о втором упражнении.

По словам Филиппенко, помочь при болях в шее могут и простые вращения головой. Для этого нужно наклонить голову сначала к одному плечу, затем плавно переместить ее вперед к груди и к другому плечу, после чего вернуться в исходное положение.

Тренер отметил, что такие несложные упражнения помогут избавиться от боли в шее при длительной работе за компьютером. К тому же, выполнять их можно даже не вставая с рабочего места.

Филиппенко предупредил, что если вас продолжают мучить долгие и острые боли в шее — необходимо обратиться к врачу.

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