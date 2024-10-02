Путин заявил о коренном изменении ведения боевых действий с помощью БПЛА

Беспилотные системы сегодня полностью меняют течение боевых действий, они даже могут выполнять задачи, которые под силу армейской боевой авиации. Об этом президент России Владимир Путин сообщил во время посещения инновационной площадки профподготовки московских колледжей «Руднево».