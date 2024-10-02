Путин заявил о коренном изменении ведения боевых действий с помощью БПЛА

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист Срочная новость 18 0

Как подчеркнул президент, скорость беспилотников, производимых российским ОПК, достигает уже от 300 до 700 километров в час.

Путин заявил о коренном изменении ведения боевых действий с помощью БПЛА

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

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Беспилотные системы сегодня полностью меняют течение боевых действий, они даже могут выполнять задачи, которые под силу армейской боевой авиации. Об этом президент России Владимир Путин сообщил во время посещения инновационной площадки профподготовки московских колледжей «Руднево».

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