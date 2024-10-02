«Буду действовать в интересах свои детей»: Прилучный о суде с Муцениеце

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Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева Эксклюзив 81 0

Прилучный опроверг информацию о сборе компромата на Муцениеце

Фото, видео: © РИА Новости/Илья Питалев; 5-tv.ru

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Бывшие супруги продолжают делить дочку и сына.

В Москве завершилось судебное заседание по делу о разделе детей актера Павла Прилучного и его бывшей супруги — актрисы Агаты Муцениеце.

«Я всегда и во всем буду действовать в интересах своих детей», — заявил Прилучный корреспонденту 5-tv.ru, покидая здание суда.

По словам Павла, сейчас он не может разглашать детали, поскольку судебный процесс все еще идет. Он также заявил, что информация о сборе некоего компромата на экс-жену— «глупости».

«Мы ведем законную игру», — отметила адвокат Прилучного.

Сама Муцениеце молча покинула заседание суда.

Звезды сериала «Закрытая школа» развелись еще в 2020 году, но продолжали поддерживать достаточно теплые отношения, пока в 2022 году Прилучный не закрутил роман со своей коллегой Зепюр Брутян.

После этого Муцениеце заявила, что бывший муж платит всего 100 тысяч рублей алиментов на детей и подала в суд на экс-супруга. Этот процесс актриса выиграла весной текущего года, однако несколько месяцев спустя уже сам Прилучный подал заявление в суд на бывшую жену. Теперь звезда российского кино хочет забрать Мию и Тимофея себе.

Ранее 5-tv.ru сообщал, как Прилучный намерен оформить опеку над старшим сыном.

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