«Буду действовать в интересах свои детей»: Прилучный о суде с Муцениеце
Прилучный опроверг информацию о сборе компромата на Муцениеце
Фото, видео: © РИА Новости/Илья Питалев; 5-tv.ru
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Бывшие супруги продолжают делить дочку и сына.
В Москве завершилось судебное заседание по делу о разделе детей актера Павла Прилучного и его бывшей супруги — актрисы Агаты Муцениеце.
«Я всегда и во всем буду действовать в интересах своих детей», — заявил Прилучный корреспонденту 5-tv.ru, покидая здание суда.
По словам Павла, сейчас он не может разглашать детали, поскольку судебный процесс все еще идет. Он также заявил, что информация о сборе некоего компромата на экс-жену— «глупости».
«Мы ведем законную игру», — отметила адвокат Прилучного.
Сама Муцениеце молча покинула заседание суда.
Звезды сериала «Закрытая школа» развелись еще в 2020 году, но продолжали поддерживать достаточно теплые отношения, пока в 2022 году Прилучный не закрутил роман со своей коллегой Зепюр Брутян.
После этого Муцениеце заявила, что бывший муж платит всего 100 тысяч рублей алиментов на детей и подала в суд на экс-супруга. Этот процесс актриса выиграла весной текущего года, однако несколько месяцев спустя уже сам Прилучный подал заявление в суд на бывшую жену. Теперь звезда российского кино хочет забрать Мию и Тимофея себе.
Ранее 5-tv.ru сообщал, как Прилучный намерен оформить опеку над старшим сыном.
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