Ее могли похитить: пропала дочь Любови Успенской

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Наталья Мулько
Наталья Мулько Эксклюзив 2 673 0

Пропала дочь Любови Успенской Татьяна

Ее могли похитить: пропала дочь Любови Успенской

Фото: www.globallookpress.com/Shatokhina Natalia

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Наследница певицы не выходит на связь.

Дочь певицы Любови Успенской — Татьяна Плаксина — пропала. В разговоре с 5-tv.ru адвокат артистки Елена Сенина подтвердила эту информацию и прокомментировала случившееся.

«Мы предприняли все необходимые меры. И мы будем не мы, если не вернем Таню и не накажем виновных», — сказала она.

Директор артистки также подтвердил информацию об исчезновении Татьяны. По мнению Успенской, ее дочь могли похитить из-за того, что она часто посещала ЛНР и ДНР. Или же это дело рук «дилеров и наркомаков». Сама Татьяна не выходит на связь.

К слову, несколько лет назад Татьяна боролась с зависимостью от запрещенных веществ. Чтобы победить недуг, ей приходилось несколько раз проходить лечение в специализированных клиниках.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Любовь Успенская рассказала, как в 1990-х в нее влюбился бандит, который пытался ухаживать странным способом. Поклонник артистки проявлял к ней повышенное внимание и добивался ее расположения, но она ему постоянно отказывала.

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Ее могли похитить: пропала дочь Любови Успенской

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