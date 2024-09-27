Влюбился и устраивал подставы: Успенская рассказала о преследовавшем ее бандите

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Юлия Андреева
Юлия Андреева 12 0

Любовь Успенская рассказала, что в нее был влюблен бандит

Влюбился и устраивал подставы: Успенская рассказала о преследовавшем ее бандите

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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Опасный поклонник пытался добиться внимания певицы пугающими методами.

Певица Любовь Успенская рассказала, как в 1990-х в нее влюбился бандит, который пытался ухаживать странным способом.

Поклонник артистки проявлял к ней повышенное внимание и добивался ее расположения, но она ему постоянно отказывала. Тогда он решил, что она в него влюбится, если он будет действовать как защитник. Для этого он подсылал к ней людей, которые запугивали Успенскую.

«Ко мне приходили бандиты и требовали деньги за концерт, а он как бы приходил как герой и выручал меня. И я сначала верила, что он помогает мне избавляться от этих негодяев, а потом поняла, что это была его идея», — рассказала певица в личном блоге.

Он надеялся, что она в итоге ответит ему взаимностью. Успенская же подчеркнула, что она и сама может кого угодно обидеть, поэтому пытаться перейти ей дорогу — опасно.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Любовь Успенская ищет суррогатных родителей с безупречной генетикой.

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