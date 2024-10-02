Один детеныш погиб: подозреваемый в краже трех кенгурят задержан

|
Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист Эксклюзив 1 717 0

Подозреваемый в краже трех кенгурят задержан

Один детеныш погиб: подозреваемый в краже трех кенгурят задержан

Фото: www.globallookpress.com/Stefan Sauer

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Что известно о предполагаемом злоумышленнике?

Правоохранители задержали подозреваемого в краже кенгуру по кличке Крош из ярославского зоопарка и еще двух из Калужской области. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

По информации собеседника, злоумышленнику удалось продать одного кенгуренка в Москву. Еще двух детенышей он только вез в столицу. К сожалению, один из них погиб.

Похититель был пойман во Владимирской области сотрудникам ярославского управления МВД.

Кенгуренок Крош пропал из зоопарка в Ярославской области 27 сентября. Позднее стало известно об исчезновении еще двух кенгурят, но уже из зоопарка в Калужской области. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что грозит похитителю кенгурят из российских зоопарков.

 

+17° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 39%
94.51
1.15 104.45
0.80
Звезды на страже финансов: гороскоп для всех знаков зодиака на октябрь 20...

Последние новости

22:45
Запутались с санкциями? Rutube оказался доступен в Google Play только в США
22:27
В Москве 14-летний подросток за рулем устроил серьезное ДТП
22:06
«В руках шантажистов»: Успенская вышла на связь после пропажи дочери
21:57
«Капризное украинское руководство»: что экс-глава ЦРУ рассказал российским пранкерам
21:39
Меняют детали и перепрошивают: как ВС РФ используют сбитые дроны ВСУ против самих боевиков
21:36
Ее могли похитить: пропала дочь Любови Успенской

Сейчас читают

В украинские хранилища недобрали газа
Умер 41-летний актер из фильма «Сволочи» Алексей Облаков
Снова рискуют оказаться за решеткой: новый поворот в уголовной истории Лерчек и Артема Чекалиных
«Потому что мы в России»: как SHAMAN исполняет мечты соотечественников

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гороскоп для всех знаков зодиака на октябрь 2024 — видео
Любовный гороскоп на осень 2024 для всех знаков зодиака
😋Гороскоп финансов на сентябрь 2024 для всех знаков зодиака
Чем опасны для психики и судьбы лунное и солнечное затмения