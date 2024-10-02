«В руках шантажистов»: Успенская вышла на связь после пропажи дочери

|
Наталья Мулько
Наталья Мулько Эксклюзив 57 0

Успенская: дочь могли похитить дилеры и наркоманы

«В руках шантажистов»: Успенская вышла на связь после пропажи дочери

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

У певицы есть две версии случившегося.

Певица Любовь Успенская вышла на связь после новостей о пропаже ее дочери Татьяны Плаксиной. В разговоре с 5-tv.ru артистка подтвердила данную информацию и попросила людей о помощи.

«Дорогие мои друзья, у меня горе! Я приехала только что из Баку, пропала моя дочь Таня! Я не могу ее найти… Ее телефоны остались дома, мне страшно, потому что Таня может быть замешана с поездкой в ДНР, ЛНР. Я не знаю, это может быть один из вариантов», — сказала она.

По другой версии знаменитости, Татьяну могли похитить «дилеры и наркоманы». Она отметила, что в доме работает большое количество обслуживающего персонала, однако никто «ничего не видел».

«Я боюсь, что она в руках шантажистов, потому что она дочь известной певицы…», — подчеркнула Успенская.

Певица обратилась к общественности с просьбой помочь найти ее дочь и отметила, что сейчас важна любая информация о ее наследнице.

Ранее исчезновение Татьяны Плаксиной подтвердили директор певицы Константин Манжула и ее адвокат Елена Сенина.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что грозит похитителям кенгурят из российских зоопарков.

+17° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 39%
94.51
1.15 104.45
0.80
Звезды на страже финансов: гороскоп для всех знаков зодиака на октябрь 20...

Последние новости

22:45
Запутались с санкциями? Rutube оказался доступен в Google Play только в США
22:27
В Москве 14-летний подросток за рулем устроил серьезное ДТП
22:06
«В руках шантажистов»: Успенская вышла на связь после пропажи дочери
21:57
«Капризное украинское руководство»: что экс-глава ЦРУ рассказал российским пранкерам
21:39
Меняют детали и перепрошивают: как ВС РФ используют сбитые дроны ВСУ против самих боевиков
21:36
Ее могли похитить: пропала дочь Любови Успенской

Сейчас читают

В украинские хранилища недобрали газа
Умер 41-летний актер из фильма «Сволочи» Алексей Облаков
Снова рискуют оказаться за решеткой: новый поворот в уголовной истории Лерчек и Артема Чекалиных
«Потому что мы в России»: как SHAMAN исполняет мечты соотечественников

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гороскоп для всех знаков зодиака на октябрь 2024 — видео
Любовный гороскоп на осень 2024 для всех знаков зодиака
😋Гороскоп финансов на сентябрь 2024 для всех знаков зодиака
Чем опасны для психики и судьбы лунное и солнечное затмения