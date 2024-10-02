«В руках шантажистов»: Успенская вышла на связь после пропажи дочери

У певицы есть две версии случившегося.

Певица Любовь Успенская вышла на связь после новостей о пропаже ее дочери Татьяны Плаксиной. В разговоре с 5-tv.ru артистка подтвердила данную информацию и попросила людей о помощи.

«Дорогие мои друзья, у меня горе! Я приехала только что из Баку, пропала моя дочь Таня! Я не могу ее найти… Ее телефоны остались дома, мне страшно, потому что Таня может быть замешана с поездкой в ДНР, ЛНР. Я не знаю, это может быть один из вариантов», — сказала она.

По другой версии знаменитости, Татьяну могли похитить «дилеры и наркоманы». Она отметила, что в доме работает большое количество обслуживающего персонала, однако никто «ничего не видел».

«Я боюсь, что она в руках шантажистов, потому что она дочь известной певицы…», — подчеркнула Успенская.

Певица обратилась к общественности с просьбой помочь найти ее дочь и отметила, что сейчас важна любая информация о ее наследнице.

Ранее исчезновение Татьяны Плаксиной подтвердили директор певицы Константин Манжула и ее адвокат Елена Сенина.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что грозит похитителям кенгурят из российских зоопарков.