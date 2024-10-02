Путин назначил Артема Жогу полпредом президента в Уральском федеральном округе

Президент России Владимир Путин назначил своим полномочным представителем в Уральском федеральном округе Артема Жогу. Об этом сообщается на официальном сайте Кремля.

Артем Жога прежде возглавлял парламент Донецкой Народной Республики (ДНР). Также он является выпускником патриотической программы «Время героев».

Также Путин провел встречу с Жогой, в ходе которой отметил его заслуги перед ДНР.

«Это большая и важная работа, Урал — это промышленный регион, и не просто промышленный — там большое количество предприятий оборонно-промышленного комплекса сосредоточены. И, конечно, очень важно помогать людям, поддержать их в текущей работе», — указал российский лидер.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что участник программы обучения для бойцов и ветеранов спецоперации «Время героев» Заур Гурциев занял должность первого заместителя главы Ставрополя. До этого, с 2019 года, он занимал пост главы центра боевого управления (и взаимодействия авиации с сухопутными войсками) армии Военно-воздушных сил и противовоздушной обороны.