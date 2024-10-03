Путин открыл уникальный индустриальный парк «Руднево»: главное

В Москве появилась инновационная площадка, которая должна вывести технические разработки в России на новый уровень. В индустриальном парке «Руднево» отрабатывать свои навыки теперь смогут тысячи студентов. Направлений много — это и машиностроение, и электроника, и авиапромышленность. Но главное — это уникальные возможности мастерских. Их сегодня продемонстрировали президенту и корреспонденту «Известий» Максиму Приходе.

Этот визит начался с кофе — прямо на производстве. И это уже не заводской буфет, а стильное кафе в индустриальном парке. Так теперь во время коротких перерывов отдыхают сотрудники передовых производств, а вместе с ними и те, кто только стремится овладеть рабочей профессией.

Этим визитом Владимир Путин открывает площадку практической подготовки в индустриальной зоне «Руднево». После такой производственной практики берут на лучшие предприятия страны.

Площадь комплекса — девять тысяч квадратных метров. Здесь более двух десятков мастерских и лабораторий. Всего в «Руднево» будут постигать тонкости профессии три тысячи студентов из 15 столичных колледжей.

В учении здесь не тяжело, а именно так, как и будет на работе. Ведь оборудование в учебных мастерских и лабораториях точно соответствует тому, что установлено на действующих производствах, а учебные программы разработаны с учетом потребностей будущих работодателей.

«Я планирую в дальнейшем пойти работать на Росатом. Там стоят такие же ведущие машины. Я хочу освоить их и перейти сразу уже умелым специалистом», — рассказал один из студентов главе государства.

«Это важно, но не менее важно, что там очень интересно. Масштабная работа, и мы, безусловно, Россия, безусловно, является лидером в области ядерных технологий», — отметил Владимир Путин.

Студенты шутят, раньше им не доверяли такие сложные машины. Кто-то из них пошел в техникум, продолжая славные семейные традиции.

«У меня прадед участвовал в построении космического корабля „Буран“, и я очень сильно вдохновился этим. После этого я решил углубиться в принципы работы по металлу, нашел колледж и понял, что хочу этим заниматься», — рассказал один из учащихся.

Учеба идет по четырем специальностям — «Электроника», «Машиностроение», «Автоматизация производства» и «Авиационная промышленность», в том числе беспилотная.

«Современные беспилотные летательные аппараты, они и скорость большую набирают, и двигатели у них появляются мощные», — сказал Путин.

Уникальность этих мастерских в том, что на одной территории можно организовать полный цикл производства — от макета до контроля качества готового изделия.

«Распечатали детали. В наши задачи входило обработать детали и правильно их установить. Вот мы их установили, и получился такой дрон. Дальше нам необходимо было установить электронику, которую нам также изготовили. В дальнейшем он отправится к другим людям, которые полностью напишут для него программу», — рассказал Максим Цветков, студент второго курса МГОК.

Многие из них готовы сразу после выпускного пойти на производство. Например, ребята-сварщики. Когда шли учиться, еще не знали, насколько эта профессия востребована и высокооплачиваема.

«Профессия востребована тем, что соединение любых механических конструкций — дороги, мосты, военная техника», — отметил Александр Беляев, студент политехнического колледжа № 8.

Именно специалисты со средним профессиональным образованиям стране больше всего нужны. На них приходится 65% всех вакансий. В Москве этот показатель — еще выше.

Для повышения престижа профессии и создаются такие индустриальные зоны, как «Руднево». Похожий технопарк уже запустили в Калуге, скоро — открытие в Нижнем Новгороде. И сам праздник, День среднего профильного образования, молодой, ему всего два года. Тем не менее его отмечают по всей стране 200 тысяч педагогов и почти четыре миллиона студентов. И с годами их будет все больше.