Неконтролируемый инстинкт: почему женщины не хотят жить с бедными мужчинами

Современной даме уже не нужен добытчик с копьем, да и деньги она умеет зарабатывать сама. Что же мешает ей строить отношения с «простыми парнями»?

Парадокс: женщины XXI века получают образование и строят карьеру наравне с мужчинами. Они живут в комфортных квартирах, нет необходимости добывать еду, она вся аккуратно разложена по полочкам в магазинах и холодильниках. Современная представительница слабого пола уже совсем не слаба, и ее функция хранительницы очага давно перестала быть единственно возможной и заранее предопределенной.

Мир становится толерантнее, и хотя вопрос равноправия остается спорным и требующим пристального внимания, роль классической домохозяйки устраивает все меньшее число женщин. В семье обычно трудоустроены оба взрослых партнера, и забота о детях распределяется между ними, а не ложится полностью на плечи мамы. Более того, нередко именно дамы приносят в семью больше денег. Однако быть богаче супруга все равно как-то не модно. И в списке характеристик идеального будущего мужа его заработок остается крайне важным пунктом.

Роли в семье по законам биологии школьного уровня

Почему так происходит и зачем женщине добытчик, если она сама с этой ролью прекрасно справляется, объяснила 5-tv.ru психолог Валерия Базарова. По ее мнению, дело не только в битве радикального феминизма с традиционными ценностями. Суть проблемы раскрывается на уровне биологии. Неокортекс (новая кора головного мозга) у человека развит и активно используется примерно два миллиона лет. Но взаимоотношения мужчины и женщины часто основаны на сигналах из рептильной и лимбической частей мозга, возраст которым до десяти миллионов лет. Они отвечают за инстинкты и эмоции.

«С точки зрения науки этологии (Генетически обусловленное поведение. — Прим. ред.), женщина всегда выбирала для потомства самого сильного альфа-самца. Мерилом силы являлась способность добывать еду. Хранить очаг женщина согласна была для того мужчины, который был способен победить мамонтов и тигров. В знак уважения и почитания женщина продолжала от него род. Тем самым востребованность мужчины и любовь к нему непосредственно была связана с качеством добычи еды», — рассуждает эксперт.

По словам психолога, раньше неспособный на охоту и защиту семейства мужчина считался слабым, а значит, недостойным продолжения рода. Сейчас валить мамонтов не нужно, еды в изобилии, но женщины, имея более развитую лимбическую систему, более эмоционально тонкую нервную систему, часто продолжают неосознанно действовать на поводу у древних инстинктов. Обеспеченный мужчина (в современном понимании — хорошо вооруженный охотник) дарит ей чувство безопасности, а бедняк — нет.

Так кто такие женщины — меркантильные лентяйки или дальновидные практики?

Человек, зарабатывающий меньше нее, автоматически понижается в ранге, не считается равным и значимым, не выглядит в перспективе отцом ее детей. Психолог считает, что даже если женщина напрямую этого не осознает, рано или поздно она начинает примерять на своего «слабого» партнера образ сына или младшего брата, затем навешивает на него эту роль и перестает испытывать к нему уважение и влечение. Выходит, если дама берет на себя обязательства добытчика, она автоматически урезает мужской потенциал, образно говоря, кастрирует его своей зарплатой.

«Мужские и женские энергии в семье начинают течь неадекватно. Мужчина становится женоподобным, женщина более маскулинной, что гарантированно ведет к психосоматике у женщины, нарушению баланса взаимоотношений», — отмечает Базарова.

Чтобы решить проблему выбора партнера или наладить разрушенный неравномерным заработком брак, для начала нужно понять, какие чувства у каждого из пары вызывает текущее положения вещей. Кто ощущает себя лидером, а кто ведомым, кому в этой ситуации комфортно, а кому нет.

Ответственность за успешность союза делится на два, по-другому никак. И что бы ни влияло — древние инстинкты или социальные установки — это нужно сначала осознать, а только потом искать выход. Дальше вариантов немного: либо развод из-за непримиримых разногласий, либо совместная работа по гармонизации отношений. А шанс на спасение в этой войне полов и банкнот могут дать только любовь и желание быть вместе.

Ранее в эксклюзивном интервью 5-tv.ru Валерия Базарова объясняла, как побороть хроническую усталость.