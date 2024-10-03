Автобусы с РЭБ и подготовка: как школьников защищают в Белгородской области

Подобные способы должны спасти детей от атак дронов ВСУ.

Школьные автобусы с системами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) для защиты от украинских дронов запустили в Белгородской области. Корреспондент «Известий» Алексей Полторанин рассказал, как сейчас защищают детей в регионе.

«Он прямо говорит, что обнаружен дрон-камикадзе», — пояснил водитель автобуса Дмитрий Каблучко.

Отмечается, что система для защиты от беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) уже срабатывала. Одна из частей РЭБ расположена на самом верху школьного автобуса, что можно увидеть на видео. Причем это далеко не единственная мера защиты детей от атак украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Транспорт оснастили всеми необходимыми медицинскими средствами экстренной помощи. Корреспондент «Известий» показал большую аптечку, бинты, жгуты, а также турникеты. Вместе с тем в школьном автобусе также находится и питьевая вода, а также одеяла на случай длительной опасности.

Сообщается, что и самих школьников учат оказывать первую медицинскую помощь. Так, детям начальной школы рассказывают теорию, а ребята из старшей уже отрабатывают ее на практике. При этом сами школы тоже защищены от атак дронов — окна оклеены защитной пленкой от осколков, а также рядом оборудованы укрытия.

Ранее 5-tv.ru писал, что ВСУ обстреляли село Крапивное в Белгородской области.