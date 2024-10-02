ВСУ обстреляли село Крапивное в Белгородской области: что известно об атаке

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ВСУ обстреляли село Крапивное в Белгородской области

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Известия; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Националисты продолжают целенаправленно бить по жилым районам.

В результате обстрела со стороны ВСУ погиб житель села Крапивное Белгородской области. Сообщается, что он скончался до приезда скорой. Еще четыре мирных жителя, в том числе двое детей, получили ранения. В больницу доставили трехлетнюю девочку. С места, которое попало под огонь националистов, передает корреспондент «Известий» Алексей Полторанин.

Пострадавшие дома находятся в селе Крапивное, это неподалеку от города Шебекино. Сегодня округ обстреливается украинскими боевиками. Сейчас перекрыта объездная дорога, дежурит сотрудники полиции. Никого из гражданских не пускают. Кроме того, на телефоны жителей приходят оповещения о возможных атаках беспилотников.

Разбиты два припаркованных автомобиля. Зацепило и соседний дом. Нет окон, повылетали все стекла. Повреждена крыша. Стена вся в осколках.

На этой улице есть пострадавшие — трехлетний ребенок с минно-взрывной травмой и ранениями стопы, мама тоже в тяжелом состоянии. Они доставлены в больницу. Под наблюдением медиков еще находятся четырнадцатилетний ребенок и ее мама.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что водитель грузовика погиб при атаке на Белгород со стороны ВСУ.

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