Думают лишь об этом: как девушкам распознать извращенца при знакомстве

Потенциальный маньяк не обязательно должен быть агрессивно настроенным. Наоборот, зачастую такие люди ведут себя предупредительно.

Потенциальный извращенец пригласит девушку к себе домой на первом же свидании. Об этом NEWS.ru рассказал клинический психолог Артем Тараянц.

По его словам, стоит насторожиться, если мужчина при знакомстве проявляет слишком много активности и зовет уединиться. Это может говорить об опасных наклонностях визави.

«Маньяки, убийцы, насильники или извращенцы думают лишь о том, чтобы завести потенциальную жертву в максимально подходящее для злодейства место таким образом, чтобы она до последнего ни о чем не догадывалась», — предупредил специалист.

Эксперт добавил, что подобный мужчина не любит находиться с жертвой в компании других людей. Он ставит перед собой задачу увести девушку подальше от общественных мест.

Более того, такой человек будет весьма внимателен и предупредителен, но все это — в попытке изучить возможную жертву и ее предпочтения. Так ему проще расположить ее к себе и осуществить задуманное. По мнению Тараянца, девушке стоит встревожиться, если на первом свидании мужчина пытается подарить ей что-то предметное.

Ранее 5-tv.ru рассказал, можно ли определить преступника по характеру.