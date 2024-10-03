Думают лишь об этом: как девушкам распознать извращенца при знакомстве

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Александр Тарасов
Александр Тарасов 25 0

Психолог Тараянц: извращенец обычно предлагает уединиться на первом свидании

Думают лишь об этом: как девушкам распознать извращенца при знакомстве

Фото: www.globallookpress.com/Adrian Lander

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Потенциальный маньяк не обязательно должен быть агрессивно настроенным. Наоборот, зачастую такие люди ведут себя предупредительно.

Потенциальный извращенец пригласит девушку к себе домой на первом же свидании. Об этом NEWS.ru рассказал клинический психолог Артем Тараянц.

По его словам, стоит насторожиться, если мужчина при знакомстве проявляет слишком много активности и зовет уединиться. Это может говорить об опасных наклонностях визави.

«Маньяки, убийцы, насильники или извращенцы думают лишь о том, чтобы завести потенциальную жертву в максимально подходящее для злодейства место таким образом, чтобы она до последнего ни о чем не догадывалась», — предупредил специалист.

Эксперт добавил, что подобный мужчина не любит находиться с жертвой в компании других людей. Он ставит перед собой задачу увести девушку подальше от общественных мест.

Более того, такой человек будет весьма внимателен и предупредителен, но все это — в попытке изучить возможную жертву и ее предпочтения. Так ему проще расположить ее к себе и осуществить задуманное. По мнению Тараянца, девушке стоит встревожиться, если на первом свидании мужчина пытается подарить ей что-то предметное.

Ранее 5-tv.ru рассказал, можно ли определить преступника по характеру.

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