Думают лишь об этом: как девушкам распознать извращенца при знакомстве

Психолог Тараянц: извращенец обычно предлагает уединиться на первом свидании
Фото: www.globallookpress.com/Adrian Lander
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Потенциальный маньяк не обязательно должен быть агрессивно настроенным. Наоборот, зачастую такие люди ведут себя предупредительно.
Потенциальный извращенец пригласит девушку к себе домой на первом же свидании. Об этом NEWS.ru рассказал клинический психолог Артем Тараянц.
По его словам, стоит насторожиться, если мужчина при знакомстве проявляет слишком много активности и зовет уединиться. Это может говорить об опасных наклонностях визави.
«Маньяки, убийцы, насильники или извращенцы думают лишь о том, чтобы завести потенциальную жертву в максимально подходящее для злодейства место таким образом, чтобы она до последнего ни о чем не догадывалась», — предупредил специалист.
Эксперт добавил, что подобный мужчина не любит находиться с жертвой в компании других людей. Он ставит перед собой задачу увести девушку подальше от общественных мест.
Более того, такой человек будет весьма внимателен и предупредителен, но все это — в попытке изучить возможную жертву и ее предпочтения. Так ему проще расположить ее к себе и осуществить задуманное. По мнению Тараянца, девушке стоит встревожиться, если на первом свидании мужчина пытается подарить ей что-то предметное.
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