Импульсивные экстраверты или скрытные интроверты: можно ли определить преступника по характеру

В качестве примера эксперт привела жизнь одного из каннибалов, который убивал исключительно мужчин и не трогал женщин.

Людям, которые впервые совершили преступление, свойственна открытость. При этом рецидивисты часто демонстрируют невротизм. К такому результату исследования пришли ученые из Университета Бабеша-Бойяи в Румынии, свои выводы они опубликовали в журнале Scientific Reports.

Участвовали в исследовании 578 человек, которых разделили на группы. В контрольную были определены 282 испытуемых, а 296 были заключенными двух тюрем строго режима. Последних разделили на две подгруппы — впервые совершившие преступление (129 человек) и рецидивисты (167).

Испытуемые прошли психологический тест «Большая пятерка личностных качеств», определяющий, в какой мере человеку свойственны экстраверсия, открытость, доброжелательность, добросовестность и невротизм.

Согласно результатам, в подгруппе из 129 заключенных чаще всего встречается открытость. Невротизм же был выявлен как у людей, совершивших преступление впервые, так и у рецидивистов.

Психолог Александра Миллер в беседе с 5-tv.ru выразила мнение, что так категорично утверждать не следует. Все очень неоднозначно. Если взять людей с психическими отклонениями, то это одна история. Другим будет случай с деструктивными персонажами, оказавшихся на дне.

По ее словам, экстраверты более коммуникабельные, они всегда на виду. При этом из интровертов невозможно вытащить какую-либо информацию даже в добрые времена, не говоря уже о негативных ситуациях, стрессовых.

«В этом контексте, конечно же, экстраверты более на виду. Просто более читаемы», — отметила она.

Однако все зависит от абсолютно разных факторов. Версия, которую выдвинули румынские ученые, по словам Миллер, притянута за уши. Если человек открытый, шумный, то от него можно ожидать все что угодно, он даже якобы способен совершить целуют серию преступлений. Однако это далеко не так.

Психолог привела в пример одного из каннибалов. Человек абсолютно скрытный, он — интроверт, сильно травмированный в детстве ситуацией с отцом. Поэтому каннибал убивал и ел именно мужчин. Женщин он не трогал, потому что испытывал теплые чувства к матери.

«Он интроверт… Но у него целая серия, огромная. Причем он даже демонстрировал какие-то элементы сострадания, кому-то помогал и вел двойную жизнь», — сказала Миллер.

В связи с этим психолог не согласна с мнением, что именно интроверты невротические и не могут совершить повторное преступление. Нельзя коррелировать: экстраверты четко так могут поступать, а интроверты иначе. Все зависит от массы факторов, в том числе образа жизни, объяснила эксперт.

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