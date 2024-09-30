«Помогает лучше справляться»: почему тыкву стоит есть именно осенью

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Александр Тарасов
Александр Тарасов 32 0

Нутрициолог Попкова: тыква помогает поддерживать иммунную систему осенью

«Помогает лучше справляться»: почему тыкву стоит есть именно осенью

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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Овощ содержит множество витаминов, которые важны, в том числе для зрения.

Употребление тыквы поможет поддержать работу иммунной системы и пищеварения, что крайне важно осенью. Об этом изданию Газета.ру рассказала врач-нутрициолог Ирина Попкова.

«Благодаря содержанию витаминов и минералов, тыква поддерживает пищеварение, иммунную защиту, тем самым помогает лучше справляться с сезонными «простудами», — пояснила специалист.

Тыква содержит множество полезных веществ, например, витамин С — именно он помогает укрепить иммунитет. Кроме того, овощ также считается чемпионом по витаминам А и Е, первый важен для кожи, слизистых и зрения, а второй защищает клетки от возможных повреждений.

Тыква богата содержанием калия, который помогает привести в норму артериальное давление. Среди прочего, он положительно влияет на работу сердечно-сосудистой системы. Употребление овоща в пищу также позволит человеку восполнить магний и железо в организме, отметила врач-нутрициолог.

Кстати, овощ пользуется популярностью не только среди потребителей, но и огородников, которые ставят себе необычную цель. Они каждый год удивляют публику гигантскими размерами выращенных тыкв.

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