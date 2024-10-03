Миру угрожает новая пандемия? Чем опасен вирус Марбург

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Роспотребнадзор следит за ситуацией с лихорадкой Марбург

Фото, видео: www.globallookpress.com/Gustavo Valiente; 5-tv.ru

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Роспотребнадзор следит за эпидемиологической ситуацией.

Роспотребнадзор пристально следит за ситуацией со смертельным вирусом Марбург. В пунктах пропуска на границе выявляют людей с инфекционными заболеваниями. Уже подготовлена специальная тест-система.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предупредила об угрозе новой эпидемии после того, как в Африке, в Руанде, выявили 26 случаев лихорадки, из них девять — смертельные.

По клиническим проявлениям, новый вирус схож с Эболой. У заболевших поднимается температура, сильно болит голова и живот, возникают кровотечения. По данным ВОЗ, смертность от Марбурга достигает почти 90%. Вакцины от него пока нет. Передается вирус при контакте от человека к человеку.

Новый вирус уже вызвал настоящий переполох в Германии. В Гамбурге перекрыли главный вокзал, и все из-за двух пассажиров с опасными симптомами. Известно, что один из них ранее посещал Руанду, где контактировал с зараженным человеком.

На специализированной инфекционной машине пассажиров отправили в больницу. И сейчас немецкие СМИ сообщают, что анализы не подтвердили лихорадку.

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