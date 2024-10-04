Болезнь вейперов — EVALI: что это такое и как лечится

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Евгения Алешина
Евгения Алешина Эксклюзив 10 0

Пульмонолог Ильина: симптомы EVALI включают в себя кашель, одышку и боль в груди

Фото, видео: www.globallookpress.com/Bulkin Sergey; Из личного архива Эллы Ильиной; 5-tv.ru

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Согласно мировой статистике, насчитывается уже более 40 миллионов любителей «электронок». И все они находятся в зоне риска.

Количество вейперов неуклонно растет, и все больше «современных» курильщиков сталкивается с неприятными последствиями вредной привычки. Болезнь EVALI — это повреждение легких, связанное с употреблением электронных сигарет или продуктов вейпинга. О том, как протекает эта болезнь — рассказала пульмонолог Элла Ильина в беседе с 5-tv.ru.

По ее словам, EVALI имеет острое начало и характеризуется появлением кашля, одышки, боли в грудной клетке, а также кровохарканием.

«Примерно у 85% пациентов наблюдаются признаки интоксикации, а 77% могут выдавать клиническую картину поражения желудочно-кишечного тракта — это тошнота, рвота и диарея», — говорит эксперт.

По данным пульмонолога, сегодня госпитализируется 76% вейперов, но 22% из них — это те люди, которых переводят на неинвазивную вентиляцию легких, и 26% — на искусственную вентиляцию легких. Важно отметить, что подобное увлечение вейпами может привести даже к онкологии, отмечает эксперт.

Большинству пациентов именно с диагнозом EVALI проводится респираторная поддержка или другие инвазивные и неинвазивные подачи кислорода, муколитическая терапия, пероральная или внутривенная терапия высокими дозами глюкокортикостероидов, а также назальными препаратами.

В очень редких случаях могут назначаться противовирусные или антибактериальные средства, но это только по показаниям, заверяет специалист.

Ранее 5-tv.ru сообщал, почему вейпы опаснее сигарет. Нарколог перечислил последствия, которые могут настичь заядлого курильщика «электронок».

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