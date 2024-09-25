Большая вероятность передозировки: почему вейпы опаснее сигарет

Нарколог Исаев: курение вейпов может привести к передозировке никотином
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Нарколог перечислил последствия, которые могут настичь заядлого курильщика «электронок».
При курении вейпов очень сложно контролировать дозу попадающих в организм опасных веществ, поэтому возникает большая вероятность передозировки никотином. Об этом руководитель психиатрической и наркологической клиники врач-психиатр, нарколог Руслан Исаев рассказал изданию Lenta.ru.
«Передозировка опасными веществами, в том числе никотином, вызывает головокружение, падение артериального давления, тошноту, рвоту, брадикардию, тахикардию. Как следствие всего перечисленного у человека могут возникнуть мышечные дисфункции, затрудненная речь и возможны даже судороги и потеря сознания», — отметил специалист.
Также в составе вейпов есть глицерин и пропиленгликоль, которые при нагревании превращаются в формальдегид и акролеин. А эти соединения могут вызвать рак.
В дешевых жидкостях часто трудно определить состав, что тоже является проблемой.
«Любые аэрозоли могут вызывать зависимость, так как практически во всех содержится никотин», — подчеркнул нарколог.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Минздраве раскрыли масштаб угрозы новой болезни вейперов.
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