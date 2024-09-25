Большая вероятность передозировки: почему вейпы опаснее сигарет

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Елизавета Дмитриева
Елизавета Дмитриева 11 0

Нарколог Исаев: курение вейпов может привести к передозировке никотином

Большая вероятность передозировки: почему вейпы опаснее сигарет

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

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Нарколог перечислил последствия, которые могут настичь заядлого курильщика «электронок».

При курении вейпов очень сложно контролировать дозу попадающих в организм опасных веществ, поэтому возникает большая вероятность передозировки никотином. Об этом руководитель психиатрической и наркологической клиники врач-психиатр, нарколог Руслан Исаев рассказал изданию Lenta.ru.

«Передозировка опасными веществами, в том числе никотином, вызывает головокружение, падение артериального давления, тошноту, рвоту, брадикардию, тахикардию. Как следствие всего перечисленного у человека могут возникнуть мышечные дисфункции, затрудненная речь и возможны даже судороги и потеря сознания», — отметил специалист.

Также в составе вейпов есть глицерин и пропиленгликоль, которые при нагревании превращаются в формальдегид и акролеин. А эти соединения могут вызвать рак.

В дешевых жидкостях часто трудно определить состав, что тоже является проблемой.

«Любые аэрозоли могут вызывать зависимость, так как практически во всех содержится никотин», — подчеркнул нарколог.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Минздраве раскрыли масштаб угрозы новой болезни вейперов.

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