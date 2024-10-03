Дети с патологией: чем грозит зачатие ребенка с помощью ЭКО

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Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева 31 0

Рожденные при помощи ЭКО дети в два раза больше склонны к пороку сердца

Дети с патологией: чем грозит зачатие ребенка с помощью ЭКО

Фото: Klaus-Dietmar Gabbert/ТАСС

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Ученые пришли к неожиданным выводам после проведенный исследований.

Дети, рожденные при помощи процедуры экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) в два раза чаще страдают от порока сердца, чем те, кто был зачат естественным путем. Об этом пишет издание The Daily Mail, ссылаясь на результаты исследований европейских ученых.

Исследователи собрали данные о более чем 2,5 миллиона детей из Дании, Финляндии, Норвегии и Швеции. Результаты показали, что риск развития болезней сердца оказался на 36% выше у тех детей, которые были рождены при помощи вспомогательных средств. От порока сердца также часто страдают близнецы, отметило издание.

Ученые подчеркнули, что в большинстве случаев дети, рожденные с помощью ЭКО, не имеют никаких заболеваний, однако полученные данные требуют дальнейшего изучения. Вероятно, они приведут к открытию серьезных последствий этой процедуры, которые были неизвестны ранее.

Предположительно, склонность к пороку сердца связана с процедурами, которые используются при проведении ЭКО, либо с болезнями, которые приводят родителей к бесплодию.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что процедура ЭКО в США может стать бесплатной.

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Дети с патологией: чем грозит зачатие ребенка с помощью ЭКО

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