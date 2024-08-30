Процедура ЭКО в США может стать бесплатной

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Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева 15 0

Трам пообещал бесплатное ЭКО для всех американцев при его президентстве

Процедура ЭКО в США может стать бесплатной

Фото: www.globallookpress.com / White House

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Тема:
Выборы президента США 2024

Один подобный курс стоит около 20 тысяч долларов.

Кандидат в президенты Соединенных Штатов Дональд Трамп от Республиканской партии заявил, что, если ему удастся вновь занять кресло правителя, то процедура экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО) станет бесплатной для всех американцев. Его слова передает The New York Post.

«Сегодня я объявляю в своем важном заявлении, что при администрации Трампа ваше правительство оплатит — или вашей страховой компании будет поручено оплатить — все расходы, связанные с процедурой ЭКО», — объявил Трамп, выступая на митинге в Поттервилле.

Из каких средств эта программа будет финансировать — экс-президент США не уточнил. В статье американского издания уточнили, что цена одного курса ЭКО стартует от 20 тысяч долларов.

Политик также подчеркнул, что республиканцы являются «партией семьи».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что американский предприниматель Илон Маск решил устроить предварительные президентские выборы в своей социальной сети X. Сокрушительную победу в них одержал Дональд Трамп, набрав 73,2% голосов избирателей.

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