Галустян пожаловался на тяжелую работу в проекте: «Люди просто теряли сознание»

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Ольга Бойко
Ольга Бойко 15 0

Галустян рассказал о сложностях на съемках в Колумбии

Галустян пожаловался на тяжелую работу в проекте: «Люди просто теряли сознание»

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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Что происходило на съемках шоу?

Известный артист Михаил Галустян признался, что работа в новом проекте, съемки которого проходили в Колумбии, далась ему очень тяжело. В интервью KP.RU знаменитость рассказал, что больше в эту страну он ни ногой.

«Если честно, то тяжело. Пожалуй, второй раз туда точно не вернусь. Экватор, 39 градусов в тени. В такой атмосфере под палящим солнцем мы и работали, причем иногда нас просили снять солнцезащитные очки и головные уборы. Говорить тоже невозможно, пульс повышенный, жуткая одышка, люди просто теряли сознание на площадке», — прокомментировал Михаил.

Шоумен рассказал и о своей соведущей — певице Ольге Бузовой. Когда всю технику «клинило» и было невозможно работать, девушка спокойно занималась спортом и всегда была готова к работе.

«Настоящая машина», — так отозвался о ней Галустян.

 

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Бузова показала подготовку к важному событию.

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