«Идеальное утро невесты»: Бузова показала подготовку к важному событию

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Евгения Алешина
Евгения Алешина 68 0

Ольга Бузова намекнула на подготовку к свадьбе

«Идеальное утро невесты»: Бузова показала подготовку к важному событию

Фото: © РИА Новости/Рамиль Ситдиков

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Тема:
Ольга Бузова

Певица сияла от счастья, показывая свой макияж и укладку.

Певица Ольга Бузова в очередной раз спровоцировала слухи о своей свадьбе, показав свои утренние сборы в личном блоге.

Так, она предстала перед подписчиками с ярким макияжем и укладкой. На фото артистка вальяжно сидела в кресле в белом халате в гостиничном номере и красила губы. Красивая обстановка вокруг напомнила певице хлопоты невесты в день свадьбы.

«Идеальное утро невесты», — подписала свои фото певица.

Подписчики в очередной раз стали гадать — шутит ли Бузова или действительно собирается замуж?

Кто-то предположил, что все это певица делает лишь для привлечения внимания, а сама просто готовится к очередным съемкам или какому-то другому важному событию, связанному с ее работой. Другие же на всякий случай начинают потихоньку поздравлять Бузову.

«Вас можно поздравлять?»,

«Не шутка что ли? Оля, я так рада за вас!»,

«А кто жених? Кто рискнул?» — спрашивают заинтригованные подписчики в комментариях под теми фото.

Уже несколько месяцев Ольга Бузова оставляет неоднозначные послания в соцсетях. Сначала она показывала в личном блоге фото в объятиях незнакомого мужчины, прикрыв предусмотрительно его лицо стикером.

Позже она продемонстрировала назначай кольцо на одном из снимков, а потом и вовсе стала намекать на свою беременность.

Ранее 5-tv.ru писал, что Бузова прилетела на отдых в Африку с загадочным мужчиной.

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