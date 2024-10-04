Вспышки не избежать? Распространится ли по всему миру вирус Марбург

В Руанде уже выявили 26 случаев заболевания, включая восемь смертельных.

Роспотребнадзор ведет мониторинг ситуации с вирусом Марбург. В пунктах пропуска через государственную границу специалисты ведомства выявляют граждан с признаками инфекционных заболеваний, включая прибывающих из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой. Кроме того, для снижения риска завоза заболевания в Россию подготовлена диагностическая тест-система.

Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предупредила об угрозе новой эпидемии вируса Марбург — после того как в Руанде выявили 26 случаев заболевания, включая восемь смертельных. Так грозит ли миру очередная пандемия? Корреспондент «Известий» Павел Матвеев все выяснил.

В Гамбурге остановился поезд. Оцепление, мигалки. А что случилось?

«Из-за границы прибыли два пассажира, у которых появились признаки заболевания. Сейчас мы перевозим их в клинику», — говорит представитель пожарной бригады Кристиан Вольтер.

Заболевание называется вирусом Марбург, он выявлен еще в 67-м, но теперь грозится стать новым ковидом и приехал с теми пассажирами из Руанды.

«На данный момент мы подтвердили 20 случаев заболевания и шесть смертей, которые были вызваны вирусом Марбург», — говорит министр здравоохранения Руанды Сабин Нсанзимана.

Шесть смертей на 20 заболевших. Впрочем, смертность от Марбурга вещь не новая — 19 лет назад в Анголе заболели 200 человек, умерли 173. Вопрос в способности вируса распространяться.

«В России возможны завозные случаи потенциально, никто это не может исключить на 100%. Но это маловероятно, потому что у нас есть система периметра, есть санитарные щиты», — говорит Георгий Викулов — директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций, университетская клиника (МНОЦ) МГУ.

Но вспомним, как все начиналось в 2020 году. «Китаец съел летучую мышь» — смеялся мир. А китайцы уже умирали от коронавируса тысячами.

«На самом деле, это было очень страшно. Мы сначала думали, что это несерьезно, но потом, после такого огромного количества погибших людей, мы поняли, насколько это серьезно», — говорит студента из Китая Хуан Юэр.

Потом уже и весь мир ощутил серьезность. Ну а в этот раз есть повод волноваться?

«ВОЗ оценивает вероятность распространения вспышки по миру как низкую. Вирус не передается воздушно-капельным путем. Заражение возможно через прямой контакт с физиологическими жидкостями — с кровью, через телесный контакт с инфицированным или через поверхности и материалы, к которым он прикасался», — говорит спикер Еврокомиссии Штефан Де Кеерсмекер.

Через поверхности и материалы — это уже проходили. Из-за коронавируса, найденного на коже лосося, — это ведь тоже поверхность?

«Да, люди могут заразиться, например, через одежду, банные принадлежности, медицинское оборудование. И если человек, например, чихает или кашляет на их поверхности, очень вероятно, что человек, который их потрогает, заразится», — говорит итальянский вирусолог, заслуженный профессор эпидемиологии Марчелло Ферада де Ноли.

Любой вирус поначалу может казаться смертельным, а оказаться ерундой. Кто сейчас вспомнит свиной грипп? Но может быть и наоборот. И тут главный вопрос — вакцина. При необходимости она может быть готова через год.

«В 2022 году мы получили деньги, и не только сделали вакцину от Марбурга. Она поливалентна одновременно от Марбурга и Эболы. Да, и завершили первую стадию клинических испытаний», — говорит директор НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.

Но «через год» — тоже срок. Поэтому, если вирус окажется серьезным, нужен и наш вклад.

Обращайте внимание на симптомы: жар, озноб, головная боль, тошнота. Через несколько дней — диарея, сыпь на плечах и спине, обезвоживание. И главный совет, проверенный коронавирусом — мойте руки.