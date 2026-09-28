Минздрав зарегистрировал первую в России вакцину от менингококковой инфекции

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Александра Якимчук
Александра Якимчук 33 0

Это защита от заболеваний с одним из самых высоких уровней смертности.

Вакцина от менингококковой инфекции

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

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Минздрав России зарегистрировал первую в нашей стране четырехвалентную вакцину против менингококковой инфекции. Об этом сообщило РИА Новости в фармацевтической компании.

Предприятие получило регистрационное удостоверение на четырехвалентную конъюгированную вакцину для профилактики данной инфекции.

«Регистрация вакцины открывает новые возможности для расширения Национального календаря профилактических прививок и защиты жизни и здоровья детей от инфекции с одним из самых высоких уровней летальности, достигающим 20%», — отметили в фармкомпании.

Препарат прошел третью фазу клинических испытаний в России в 18 медцентрах еще в 2025 году. Полученные результаты либо показывали эффективность, которую можно составить с веществами сравнения, либо эффективность, которая превосходит их по показателям иммунного ответа.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что тест для выявления устойчивости бактерий к антибиотикам создали в России. Соответствующий набор реагентов появился в реестре Росздравнадзора. Он имеет бессрочное регистрационное удостоверение и предназначен для клинической лабораторной диагностики. Его применяют для анализа биоматериала у людей с подозрением на инфекции, спровоцированные метициллин‑резистентными бактериями.

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