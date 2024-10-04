Выводится годами и провоцирует рак: российские магазины продают семечки с опасным ядом

Речь о тяжелом металле, который очень опасен для здоровья человека.

Обычные семечки, продающиеся в российских магазинах, грозят серьезными проблемами здоровью. Исследование показало, что в каждой из десяти проверенных пачек известных брендов содержался кадмий — ядовитый металл, высокие концентрации которого способствуют развитию рака или могут привести к серьезным заболеваниям легких.

Как он попадает в любимый многими россиянами продукт? И можно ли снизить его вредное воздействие? Подробности в репортаже корреспондента «Известий» Леонида Клименчука.

На этой упаковке семян подсолнечника, как и на любой другой, производитель не предупреждает ни о вреде здоровью, ни о тяжелых металлах в составе. А следовало бы.

В десяти упаковках семян разных производителей общественники Петербурга обнаружили кадмий. У трех брендов тяжелый металл достиг предела допустимой нормы в России. И больше чем втрое превысил безопасную суточную дозу, установленную Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).

«Кадмий является опасным весьма ядом, относится ко второму классу опасности. Если человек съедает пачку семечек, то это можно уже приравнять к одной пачке выкуренных сигарет», — говорит председатель организации «Общественный контроль» Всеволод Вишневецкий.

В минимальных дозах кадмий содержится почти во всех продуктах и питьевой воде. Больше всего тяжелого металла в грибах, устрицах, моллюсках и зерновых культурах. Растения впитывают его из фосфатных удобрений через загрязненную почву. В группе риска — те посевы, что находятся на землях неподалеку от металлургических производств. И первыми кадмием могут отправиться животные.

«Бездомные животные в городах являются хорошим индикатором отравлением кадмием, потому что у них возникают часто опухоли мочевого пузыря, почек», — говорит заведующий кафедрой «Медицинской элементологии» РУДН Анатолий Скальный.

В организм человека кадмий поступает через продукты, воду, выхлопные газы и табачный дым. Выводится тяжелый металл десятилетиями. За это время токсины успевают навредить. Провоцируют развитие рака, болезней легких, почек, костей и бесплодие.

«В частности, кадмий, а также свинец, мышьяк — они влияют на рецепторы и мешают нормально осуществляться работе эстрогенов, прежде всего, то есть женских половых гормонов. И с этим же связано то самое хроническое бесплодие», — говорит онколог, доктор медицинских наук Игорь Долгополов.

В волгоградской области Александр Гаврилов свои семечки ест круглый год, особенно на протяжении осеннего сбора урожая. И утверждает, что посевы делает только на безвредном черноземе, который ему рекомендуют агрохимические лаборатории.

«Приезжает лаборатория, делают почвенный анализ, проверяют на недостаток веществ в почве, и на основании этого анализа закупаются удобрения», — говорит производитель семян подсолнечника Александр Гаврилов.

К тому же, наличие кадмия в семенах подсолнечника проверяют у всех производителей на фабриках. Непосредственно перед заключением договора на поставки сырья.

«Сначала идут на фабрику образцы. Поставщик предоставляет все документы, в том числе с определением кадмия. Мы потом подтверждаем это или нет. И тогда заключается договор, и подсолнечник поступает к нам на фабрику», — говорит начальник отдела контроля качества фабрики по производству жареных семян подсолнечника Наталья Антонова.

Тем не менее в высоком уровне кадмия в семенах подсолнечника общественники все же винят производителей. Некоторые аграрии в погоне за урожаем злоупотребляют удобрениями и превышают экологические нормы.

«Загрязнение все больше и больше. Контроля за этой продукцией сегодня как такового нет. Действует мораторий. Поэтому, конечно, потребитель должен быть предельно внимательным при покупке такой продукции», — говорит председатель организации «Общественный контроль» Всеволод Вишневецкий.

Если полностью вывести кадмий из организма невозможно, то снизить его токсичность — вполне реально, считает профессор РАН Вадим Негребецкий. Для этого в рацион стоит включить овощи с клетчаткой и молочные продукты, богатые кальцием.

«Это приведет к конкурированию за биологический материал и, соответственно, глубина проникновения кадмия, ионов, соответственно, в биологический объект будет существенно понижена», — говорит профессор РАН, директор Института фармации и медицинской химии РНИМУ имени Пирогова Вадим Негребецкий.

Если же употребление семечек вошло в привычку, общественный контроль выявил бренды, где уровень кадмия на самом низком уровне. А значит — лакомство здоровью не навредит.