Десятки спасенных детей: благотворительный фонд «Линия жизни» отмечает 20-летие

В честь юбилея организация сняла документальный фильм, основанный на реальных событиях. Его героями стали люди, у которых могло не случиться взрослой жизни.

Сотни уникальных операций и тысячи спасенных жизней. В этом году благотворительному фонду «Линия жизни» — 20 лет. И в честь особенной даты состоялась премьера документального фильма «Линия Жизни: поверь в чудеса».

Он основан на реальных событиях: историях спасения детей, у которых могло не случиться взрослой жизни. С героями ленты поговорил корреспондент «Известий» Артур Ишпулатов.

Спустя девять лет кардиохирург Михаил Мартаков встречается с тем, кому спас жизнь. В 2015-м он провел Ростиславу сложную операцию. У подростка был тяжелый порок сердца.

«Эмоции ну зашкаливающие. Потому что редко, когда увидишь пациента через 9-10 лет», — говорит детский кардиолог, кардиохирург, доктор медицинских наук Михаил Мартаков.

Страшный диагноз Ростиславу поставили в 15 лет, когда он начал часто терять сознание. Прогнозы врачей были ужасающими — ему отводили всего несколько месяцев. Спасти могла только дорогостоящая операция. Собрать нужную сумму помог фонд «Линия жизни». Сейчас парню 24. Он женился, скоро у него родится сын. Увлекается мотоциклами. Да так серьезно, что в гараже у него три «железных коня».

«Жена ездит на мотоцикле, получается, но он у нее стоит. Я раньше ни разу не ездил на мотоциклах. Как-то спросил: „Дай попробую прокатиться“. И все, прям утонул в этом, влюбился», — говорит Ростислав Черепанов.

Впервые у Ростислава и проход по красной ковровой дорожке. Он один из главных героев фильма «Линия жизни: поверь в чудеса». Кинолента рассказывает о подопечных благотворительного фонда, которым удалось помочь.

Пять историй о тех, кому врачи делали неутешительные прогнозы, но помочь им все-таки удалось. Самой младшей героине — Вере — сейчас десять. На премьеру она пришла с папой.

На премьере фильма со своим спасителем встречается и Лиза. Из-за порока сердца ей пришлось забыть о мечте стать гимнасткой. Зато после операции увлеклась лыжами. Каждую зиму участвует в соревновании, которое организует благотворительный фонд.

«Благодаря фонду жизнь сложилась как нельзя лучше. У меня есть муж, и мы построили год назад семью — счастливую. С родителями все хорошо, и со здоровьем все хорошо», — говорит Елизавета Егорова.

Трудно поверить, что этот энергичный парень перенес сложнейшую операцию на позвоночник. Еще несколько лет назад у него был сколиоз четвертой степени, из-за которого парню было даже тяжело дышать. Сейчас Артур танцует, как и хотел. Вспоминает, как после операции стремился как можно быстрее вернуться к любимому занятию.

«Хотел быстро выйти на сцену, как танцор, из-за этого мне достаточно было трех месяцев, чтобы продолжать свою деятельность», — говорит Артур Тазитов.

Фильм приурочен к 20-летию благотворительного фонда. Снимала его на протяжении пяти месяцев огромная команда из операторов, осветителей, режиссеров. Для фонда это возможность не только рассказать о проделанной работе, но и показать свою любовь к тем, кто нуждается в помощи.

«Это не просто любовь к чужим детям, а просто есть внутренняя любовь к людям. И есть у меня лично, не могу обобщать, есть сила и энергия», — говорит президент благотворительного фонда «Линия жизни» Фаина Захарова.

А сил для работы фонда нужно и правда — много. Сотрудники занимаются не только сбором средств для лечения детей. Есть программа по закупке медицинского оборудования. Больницам помогают приобрести высокотехнологичные аппараты, необходимые для лечения сотен детей.

«Какая схема работы у нас с „Линией жизни“ — что инновационные, сверхновые методы мы совместно реализуем, апробируем. И затем просим внедрить их в наше министерство здравоохранения, что, как правило, происходит», — говорит заместитель директора НИИ детской онкологии и гематологии НМИЦ онкологии им. Н. Н. Блохина Кирилл Киргизов.

Главный итог 20-летней работы фонда — это более семидесяти тысяч спасенных жизней детей, в том числе, благодаря зрителям Пятого канала, которые каждый четверг жертвуют деньги героям рубрики «День добрых дел». В их числе есть подопечные фонда «Линия жизни».